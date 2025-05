document

Les communiqués de presse de fin de mission contiennent des déclarations des services du FMI qui rendent compte de leurs conclusions préliminaires après leur visite dans un pays. Les opinions exprimées dans ces déclarations sont celles des services du FMI et ne sont pas nécessairement celles de son conseil d'administration. À partir des conclusions préliminaires de cette mission, les services du FMI établiront un rapport qui, sous réserve de l'approbation de la direction, sera présenté au conseil d'administration pour examen et décision.

Washington. Du 5 au 16 mai 2025, une équipe des services du Fonds monétaire international (FMI), dirigée par M. Antonio David, a tenu des réunions portant sur la septième revue de l'accord appuyé par la facilité élargie de crédit (FEC) en faveur du Niger, ainsi que sur la troisième revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité (FRD).

À l'issue de la mission, M. David a fait la déclaration suivante :

« Les autorités nigériennes et les services du FMI ont conclu un accord au niveau des services sur la septième revue du programme économique appuyé par la facilité élargie de crédit et sur la troisième revue du programme appuyé par la facilité pour la résilience et la durabilité. Cet accord au niveau des services doit recueillir l'approbation de la direction et du conseil d'administration du FMI.

La réunion correspondante du conseil d'administration devrait avoir lieu en juillet 2025. L'achèvement de la revue de l'accord au titre de la FEC permettrait un décaissement à hauteur de 13,2 millions de DTS (environ 17,8 millions de dollars, soit 10 % de la quote-part du Niger) pour contribuer à couvrir les besoins de financement extérieur du pays. L'achèvement de la revue de l'accord au titre de la FRD permettrait de décaisser 17,1 millions de DTS (environ 23,1 millions de dollars, soit 13 % de la quote-part du Niger).

« La croissance économique devrait rester robuste à 6,6 % en 2025, en dépit des nombreux défis. L'inflation moyenne devrait reculer à 4,2 %, en raison d'une campagne agricole favorable. Cela étant, des risques à la baisse entourent le scénario de référence. La situation sécuritaire pourrait affecter l'activité économique, tandis que la marge de manoeuvre budgétaire pourrait se restreindre du fait d'un durcissement des conditions de financement et d'une réduction de l'aide au développement.

« Tout en préservant les dépenses sociales, les efforts d'assainissement budgétaire se poursuivront en 2025. L'ajustement prévu de 1,3 point de pourcentage du PIB pour atteindre l'objectif de déficit budgétaire de 3 % du PIB reposera sur une meilleure mobilisation des recettes, tandis que la croissance des dépenses totales resterait maîtrisée. Compte tenu des risques et du durcissement des conditions de financement, les autorités nigériennes continueront de mener une politique d'endettement prudente, en privilégiant les financements concessionnels et les dons.

« L'accord au titre de la facilité élargie de crédit vise à renforcer la stabilité macroéconomique et à jeter les bases d'une croissance résiliente, inclusive et portée par le secteur privé. Les résultats obtenus dans le cadre du programme ont été globalement satisfaisants par rapport aux objectifs fixés pour fin décembre 2024 et fin mars 2025. Les autorités ont également réalisé des progrès considérables dans l'apurement des arriérés au titre du service de la dette.

« Les autorités nigériennes restent déterminées à mettre en oeuvre rapidement les principales réformes structurelles prévues par le programme, notamment l'adoption d'un nouveau code général des impôts et l'application de la stratégie de gestion des recettes pétrolières.

Les services du FMI saluent le rétablissement de la Cour des comptes et espèrent un redémarrage complet de ses activités. Ces efforts de réforme sont essentiels pour atteindre les objectifs clés du programme, à savoir améliorer la mobilisation des recettes et la qualité et l'efficience des dépenses publiques, promouvoir le développement du secteur privé et renforcer les cadres de gouvernance et de transparence.

« Le financement au titre de la FRD vient appuyer l'avancement des réformes et les investissements visant à remédier aux difficultés et aux risques de plus en plus prononcés que pose le changement climatique, ce qui permettra de renforcer la résilience et de préserver les moyens de subsistance de la population.

Dans le cadre de cette revue, les autorités ont bien progressé dans la mise en oeuvre des mesures visant à renforcer la planification et la budgétisation des dépenses liées au climat, et à améliorer la prise en compte des questions liées au climat dans la gestion des investissements publics.

« Les membres de l'équipe de la mission ont rencontré Son Excellence M. Ali Mahamane Lamine Zeine, Premier Ministre et Ministre de l'Économie et des Finances. Ils ont également organisé des séances de travail avec le ministre délégué chargé du budget, M. Mamane Sidi, le directeur national de la BCEAO pour le Niger, M. Maman Laouali Abdou Rafa, ainsi que d'autres hauts fonctionnaires de l'État, des représentants du secteur privé et des partenaires pour le développement.

« L'équipe du FMI tient à remercier les autorités nigériennes pour leur coopération et pour les échanges constructifs et fructueux qui ont eu lieu pendant cette mission. »