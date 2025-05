Afrique: Revue de presse de l'Afrique Francophone du 19 mai 2025

revue de presse

Tchad : L’audio présenté comme preuve contre Masra contesté

Les Transformateurs ont réagi pour la deuxième fois depuis l’arrestation de leur président, Succès Masra, ancien Premier ministre du Tchad, survenue vendredi 16 mai à l’aube. Le parti dénonce une « cabale politique » visant à discréditer son leader, fondée sur un enregistrement sonore controversé que les autorités présentent comme une preuve, malgré des doutes sur son authenticité et sa datation.

Dans le document signé par le secrétaire général du parti, Dr Tog-Yeum Nagorngar, Les Transformateurs accusent les autorités tchadiennes d’avoir justifié cette arrestation sur la base d’une bande sonore, qu’ils décrivent comme « mastérisée » par l’intelligence artificielle et datant d’au moins deux ans. Le parti souligne que cette prise de parole, prononcée en français et en langues vernaculaires tchadiennes, était publique et couverte par l’accord politique de Kinshasa et la loi d’amnistie générale, ce qui exclut tout caractère conspirationniste. (Source apanews)

Madagascar : Le projet de centrale hydroélectrique de Sahofika enfin relancé

À Madagascar, c’est une nouvelle étape franchie en vue de la construction de la plus grosse centrale hydroélectrique du pays. Cette semaine, l’État a officiellement annoncé son entrée au capital du consortium chargé du pilotage du projet, situé à Sahofika, dans le centre du pays, sur la rivière Onive. Un tournant majeur, après plus de six années de retard accumulé. Avec 85 % de la population toujours privée d’accès à l’électricité sur l’île, la construction de cette centrale pourrait répondre en partie aux besoins impérieux du pays en matière d’énergie.

L’actionnariat du projet Sahofika enfin constitué. En achetant 49% des parts via le Fonds Souverain Malagasy SA, l’État malgache est devenu cette semaine le troisième actionnaire à intégrer le consortium Neho, aux côtés de Themis et Eranove, deux développeurs panafricains spécialisés dans les projets énergétiques en Afrique. (Source RFI)

Kenya : Des ex-délinquants reconvertis en agriculteurs humanitaires

Joseph Kariaga et ses amis vivaient autrefois une vie de gangster dans le bidonville de Mathare à Nairobi, volant des téléphones, agressant des gens et se battant avec la police. Mais lorsque le frère de Kariaga a été abattu par la police, les jeunes hommes ont fait le point.

« Nous avons changé après la mort de beaucoup d'entre eux, de mes amis, de tant d'autres. Même mon frère », explique Kariaga, aujourd'hui âgé de 27 ans. « Nous avons décidé de changer pour être les ambassadeurs des jeunes ».

Aujourd'hui, les hommes sont des agriculteurs investis d'une mission sociale. (Source Africanews)

Réunion du CPC lundi au Togo : La DMP en alerte sur la conduite du processus électoral

Une nouvelle session du Cadre permanent de concertation (CPC) se tiendra lundi prochain, sous l’égide du ministère de l’Administration territoriale, alors que le processus électoral en vue des prochaines élections municipales entre dans une phase cruciale.

La réunion portera essentiellement sur l’organisation des élections locales dont le corps électoral a été convoqué pour le 10 juillet, avec une campagne prévue du 24 juin au 8 juillet. Une échéance qui suscite déjà des tensions au sein de la classe politique, notamment sur la légalité de la Commission électorale nationale indépendante (Céni) actuellement en place. (Source togonews)

Après l’enlèvement de l’opposant algérien Amir Boukhors en France, quatre nouveaux suspects mis en examen

Quatre hommes ont été mis en examen puis placés en détention provisoire, vendredi 14 mai, à Paris, dans le cadre de l’enquête ouverte autour de l’enlèvement d’Amir Boukhors. Ils sont soupçonnés d’être liés à l’enlèvement, en 2024 dans le Val-de-Marne, de ce youtubeur de l’opposition au président algérien, Abdelmadjid Tebboune, a fait savoir le Parquet national antiterroriste (PNAT), à l’Agence France-Presse (AFP).

L’influenceur Amir Boukhors, connu sous le surnom d’« Amir DZ », avait été enlevé le 29 avril 2024 en région parisienne puis relâché le 1er mai. Trois hommes, dont un agent consulaire algérien, ont déjà été mis en examen à la mi-avril pour arrestation, enlèvement, séquestration, en relation avec une entreprise terroriste. (Source Lemonde Afrique)

Présidentielle 2025 au Cameroun : Elecam sur le terrain pour un scrutin inclusif

A cinq mois de la présidentielle au Cameroun, la classe politique et Elecam, l’institution chargée de l’organisation du scrutin s’activent. Comme en 2018, partis politiques et leaders politiques indépendants préparent le terrain dans un contexte géopolitique où les tensions extérieures ont une incidence sur la situation économique du pays et notamment pour la jeunesse.

C’est le cas notamment au RDPC, parti au pouvoir où les militants ont déjà annoncé leur soutien à leur candidat, de la coalition APC dirigée par l’opposant Maurice Kamto ou encore du PCRN de Cabral Libii et le SDF de Joshua Osih. (Source Africa 24)

En Libye, le Premier ministre appelle les groupes armés à « rejoindre les institutions de l’État »

Le chef du gouvernement de Tripoli, Abdelhamid Dbeibah, contesté deux soirs de suite par des centaines de manifestants après des combats violents dans la capitale, a pris la parole ce samedi 17 mai pour appeler les groupes armés à rentrer dans le rang.

« Nous accueillerons favorablement tous ceux qui se rangent du côté de l’État », a déclaré Abdelhamid Dbeibah, dans son premier discours depuis des affrontements très violents entre des groupes armés et des forces fidèles au gouvernement, promettant d’œuvrer « pour une Libye libérée de la corruption et des milices ».

Selon les experts, après des années de tolérance, le Premier ministre – au pouvoir depuis février 2021 – a entrepris, lundi 12 mai, de démanteler les groupes armés se partageant le territoire de Tripoli, devenus ultra-puissants. (Source Jeune Afrique)

Réforme des partis politiques au Gabon : Début des réunions le 19 mai 2025

Par un communiqué conjoint daté du 17 mai 2025, le Ministre de la Réforme et des Relations avec les Institutions ainsi que le Ministre de l’Intérieur, de la Sécurité et de la Décentralisation ont annoncé le début officiel des travaux des deux comités chargés de proposer des réformes majeures en matière de gouvernance électorale. Ces comités, créés par décrets présidentiels en date du 14 mai 2025, se réuniront pour la première fois le lundi 19 mai à 14h00.

Le premier comité, institué par le décret n°0231/PR, est chargé de rédiger un avant-projet de loi sur les partis politiques. Ses membres se retrouveront au Ministère de la Réforme et des Relations avec les Institutions, situé dans le quartier Batterie IV. Quant au second comité, établi par le décret n°0233/PR, il est responsable de l’avant-projet de loi sur la répartition des sièges électoraux. Celui-ci tiendra sa réunion inaugurale au Palais des Sports de Libreville, dans le quartier Petit-Paris. (Source GabonMediaTime)

BAL - Conférence Nil : Al Ahli Tripoli déroule, Boissy brille encore

La formation libyenne d'Al Ahli Tripoli poursuit sa montée en puissance dans la Conférence Nil de la Basketball Africa League (BAL). Ce dimanche, les Libyens ont livré une prestation XXL en dominant largement les Kenyans de Nairobi City Thunder sur le score de 115 à 87, décrochant ainsi leur deuxième victoire en autant de matchs.

Déjà auteur de 28 points lors de la première journée, Jean-Jacques Boissy a une nouvelle fois brillé. Le meneur sénégalais a claqué 30 points, confirmant son excellent état de forme. En deux matchs, il cumule 58 points, soit une moyenne impressionnante de 29 points et 5,5 rebonds. Une performance de haut vol qui le place parmi les joueurs les plus en vue de la compétition. (Source PressAfrik)

Exploitation minière en Guinée : Retrait d’autres permis miniers

Plus de 100 permis d’autorisation d’exploitation minière ont été retirés, notamment, celui de la SOCIÉTÉ ANGLOGOLD DE GUINÉE. Tel est le contenu d’un arrêté lu sur les ondes de la télévision nationale, ce vendredi, 17 mai 2025.

Le ministre en charge des Mines et de la Géologie, Bouna Sylla, est en train de passer à la vitesse supérieure. Il a procédé au retrait de plus de 100 permis d’autorisation d’exploitation, aux nombreuses sociétés minières installées en Guinée.

Parmi les sociétés concernées figurent l’ANGLOGOLD Ashanti de Guinée, Siramamba Mining, Hypro Mining Sarl. (Source Guineenews)