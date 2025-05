Congo-Kinshasa: Beni - L'orphelinat Tukinge Yatima plaide pour la construction d'un centre d'encadrement des orphelins militaires

L'orphelinat Tukinge Yatima de Kasindi-Lubiriha à Beni (Nord-Kivu) plaide pour la construction d'un centre d'encadrement et un centre médical pour les orphelins militaires qui sont dans cette cité frontalière.

Selon le responsable de cet orphelinat, ce centre servira pour leur encadrement psychologique et leur détraumatisation mais aussi une bonne prise en charge médicale.

"Moi, ce que je veux pour le Gouvernement c'est d'abord de nous construire une école et un hôpital pour nous les orphelins militaires. On a souvent dit que mon père est de l'Equateur à Mbandaka et ma mère aussi ", a déclaré un des orphelins militaires hébergés dans l'orphelinat Tutinge Yatima, dont les parents ont été tués au front dans les territoires de Beni et Lubero.

Pour le responsable de cet orphelinat, Desanges Kavugho, y a nécessité que le gouvernement puisse mettre en place un centre d'encadrement scolaire et de détraumatisation mais aussi une structure sanitaire appropriée pour la prise en charge médicale de ces enfants orphelins victimes de l'insécurité dans la région :

" Ici, à l'orphelinat Tukinge Yatima, j'ai des orphelins militaires. C'est regrettable dans notre pays, Parce que leurs papas servaient la nation congolaise mais ils sont assassinés, ils sont égorgés, ils sont brulés. Et la plupart des orphelins militaires leurs papas sont de l'Equateur Mbandaka, il y a aussi ceux de Bandundu et il y a aussi ceux du Kasaï, Je demande au gouvernement de construire une école et un centre hospitalier pour les enfants orphelins militaires. "

A ce jour, l'orphelinat Tukinge Yatima de Kasindi-Lubiriha héberge une centaine d'orphelins, dont la majorité en âge scolaire.