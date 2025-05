Afrique: CAN U20 - L'Afrique du Sud brise le rêve marocain et remporte son premier trophée

L'équipe d'Afrique du Sud des moins de 20 ans a remporté sa première CAN en s'imposant face au favori, le Maroc, (1-0) lors de la finale disputée au Caire ce dimanche 18 mai. Le joueur de Sundowns Gomolemo Kekana, unique buteur, est le héros du match.

Pour quelques centimètres... L'Afrique du Sud a remporté la CAN U20 en s'imposant face au Maroc (1-0) en finale au stade international du Caire. Le but de Gomolemo Kekana (70e) avait été d'abord refusé pour une position de hors-jeu du jeune milieu de terrain de Mamelodi Sundowns. Mais après l'intervention de la VAR, le but de Kekana, en pleine lucarne sur une passe décisive de son gardien Fletcher Smythe-Lowe, était bien accordé. Pour quelques centimètres, l'Afrique du Sud succède au Sénégal...

Les jeunes marocains et sud-africains se retrouvaient en finale de la CAN U20 28 ans après leurs ainés en 1997. Les Amajita, qui n'étaient pas nés lors de cette finale remportée par le Maroc, ont désormais vengé leurs grands-frères. Surtout, ils remportent pour la première fois de l'histoire le trophée sous les yeux de Patrice Motsepe, le président sud-africain de la CAF, qui était à côté de son vice-président, le... Marocain Fouzi Lekjaa.

« On s'est fixés deux objectifs avant de venir ici, annonçait avant la finale Houssam Essadak, le capitaine de l'équipe marocaine. Le premier, c'était de décrocher notre qualification pour la Coupe du monde U20 au Chili. C'est fait. Le second, c'est de soulever ce trophée. C'est ce que veulent les supporters, ce que notre président attend de nous, et ce que nous nous sommes promis entre nous. »

Le Nigeria troisième

Le Maroc pensait réussir ainsi le doublé, un mois après la victoire des U17, mais les Lionceaux ont manqué de réalisme avec de nombreuses occasions gâchées ou en butant sur un excellent gardien sud-africain. Aucun de leurs 15 tirs, dont 6 cadrés, n'a réussi à faire mouche

En face, les Sud-africains, donnant l'impression d'être habités ou en mission, ont défendu vaillamment, tout en se montrant menaçants avec les raids de Shakeel April ou de Mfundo Vilakazi.

Un peu plus d'un an après la troisième place des Bafana Bafana à la CAN 2024, une semaine avant la finale de Mamelodi Sundowns contre Pyramids en Ligue des champions, le football sud-africain ne s'est jamais autant bien porté.

Un peu plus tôt, le Nigeria s'est adjugé la troisième place du tournoi en s'imposant aux tirs au but (1-1 ; tab : 4-1) face à l'Égypte, pays organisateur. Les jeunes Pharaons avaient ouvert le score par Omar Osama dès la troisième minute avant de se faire rejoindre par une réalisation de Bidemi Amole (47e).

Les quatre équipes demi-finalistes (Afrique du Sud, Maroc, Nigeria, Égypte) sont qualifiées pour la Coupe du monde U20 au Chili du 27 septembre au 19 octobre 2025.