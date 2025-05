Tunisie: Le pays a besoin de plus de 250 donneurs de sang par jour, selon le Centre national de transfusion sanguine

La direction régionale de la santé de Ben Arous a organisé ce dimanche une journée régionale ouverte de don de sang, en partenariat avec le Centre national de transfusion sanguine, à proximité du marché hebdomadaire de Radès.

Dans une déclaration à l'agence TAP, le directeur régional de la santé, Farhat Zahmoul, a précisé que cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'effort national visant à renforcer les stocks de sang du centre national. L'objectif est de répondre à une demande croissante pour cette ressource vitale, dont dépendent quotidiennement la survie de nombreux patients et blessés.

Supervisée par le gouverneur de Ben Arous, Abdelhamid Boukadida, cette journée de sensibilisation a été marquée par une forte participation de citoyens, aussi bien des visiteurs du marché que des donneurs venus spécifiquement pour l'événement. Face à cet engouement, la direction régionale envisage d'organiser d'autres journées similaires dans un avenir proche.

De son côté, la médecin au Centre national de transfusion sanguine, Hadhami Seboui, a tiré la sonnette d'alarme : « La Tunisie a besoin chaque jour de plus de 250 donneurs pour répondre aux besoins hospitaliers à l'échelle nationale. Les hôpitaux et structures médicales spécialisées dépendent du sang pour soigner de nombreux malades et blessés. »

Elle a indiqué que les réserves nationales ne couvrent actuellement que cinq jours de consommation, une situation qui appelle à une intensification des efforts de sensibilisation et de mobilisation. Selon elle, le don de sang n'est pas seulement un geste solidaire, mais présente également des bénéfices pour la santé du donneur. « Les recherches médicales ont montré que le don stimule la moelle osseuse à produire de nouvelles cellules sanguines - globules rouges, globules blancs et plaquettes -, tout en favorisant la circulation sanguine et en réduisant le taux de fer dans le sang, ce qui diminue les risques de maladies cardiovasculaires et de cancers du sang », a-t-elle souligné.

Elle a enfin rappelé qu'un adulte en bonne santé peut donner entre 450 et 500 millilitres de sang sans danger, à raison d'un don tous les deux mois, dans la limite de cinq fois par an.