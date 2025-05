Sénégal: Fadiouf Ndiaye, capitaine de Ouakam, décède en plein match de Ligue 1

Terrible nouvelle pour le football sénégalais avec le décès en plein match d'un joueur du championnat de ligue 1 de football professionnel. Fadiouf Ndiaye capitaine de l'US Ouakam a succombé à un malaise après un choc sur le terrain. Il avait 28 ans.

La tragédie est survenue peu avant la mi-temps d'un match comptant pour la 24e journée de Ligue 1 sénégalaise. Le défenseur central se serait plaint de douleurs après un impact en cours de rencontre avant de s'effondrer sur la pelouse. Fadiouf Ndiaye a succombé finalement lors de son évacuation à l'hôpital. Le joueur de 28 ans n'avait aucun antécédent cardiaque, précise le médecin du club cité par la presse.

L'annonce de son décès à la fin du match a suscité émoi et consternation dans tout le pays et les messages de soutien et de compassion se sont multipliés sur les réseaux sociaux comme dans les médias.

« Fadiouf s'est éteint à la suite d'un malaise. Joueur discipliné et véritable guerrier, il a toujours montré son amour pour le club sur et en dehors du terrain. Il a également marqué l'histoire du football ouakamois par son parcours, ses qualités footballistiques et sa fierté d'être un fils de Ouakam » a écrit dans un communiqué l'Union sportive de Ouakam.

Dans la foulée, club, joueurs, supporters, autorités ont rendu hommage à un joueur loué pour son leadership et sa loyauté.

Formé à l'US Ouakam, Fadiouf Ndiaye avait intégré l'équipe première en 2013. Après un bref passage au Jaraaf en 2017, il était revenu à l'USO, alors en Ligue 2, où il jouissait d'un statut d'icône jusqu'à son décès ce samedi 17 mai 2025. Il a été enterré ce dimanche 18 mai au cimetière de Ouakam.