Tunisie: Coupe du pays - L'Espérance de Tunis frappe fort en première mi-temps face à Zarzis

L'Espérance Sportive de Tunis n'a pas tardé à imposer sa suprématie lors de la première mi-temps du quart de finale de la Coupe de Tunisie face à l'Espérance de Zarzis. Les Sang et Or ont dominé les débats et regagnent les vestiaires avec une confortable avance de trois buts à zéro.

La rencontre a rapidement tourné à l'avantage des locaux grâce à une ouverture du score signée Youssef Belaïli dès la 6e minute. L'international algérien, bien servi dans la surface, a ajusté le gardien d'une frappe placée.

L'EST a ensuite maintenu la pression et a été récompensée en fin de premières périodes. À la 42e minute, Yan Sasse a doublé la mise d'un tir puissant à l'entrée de la surface. Une minute plus tard, Achraf Jabri a alourdi le score en reprenant victorieusement un ballon mal dégagé par la défense zarzissienne.

Avec cet avantage de 3-0 à la pause, l'Espérance de Tunis prend une sérieuse option sur la qualification pour les demi-finales. La seconde période promet d'être à sens unique, sauf sursaut improbable de l'Espérance de Zarzis.