Tunisie: À Genève, le ministre de la Santé plaide pour la création d'un Fonds africain de solidarité sanitaire

Lors de sa participation à la 78e session de l'Assemblée mondiale de la santé à Genève, le ministre tunisien de la Santé, Mustapha Farjani, a présenté la vision de son pays en matière de financement innovant pour la santé en Afrique, un projet visant à renforcer la souveraineté sanitaire du continent.

Le ministre a pris la parole lors d'une réunion de haut niveau organisée par le Centre africain de surveillance et de prévention des maladies (CDC Afrique) sur le thème "Financement et santé en Afrique". Cet événement a réuni des ministres de la Santé des pays africains ainsi que des partenaires internationaux tels que l'Alliance pour les vaccins (Gavi) et le Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme.

Lors de son intervention, le ministre Farjani a proposé trois axes majeurs pour transformer les systèmes de santé en Afrique dont : la création d'un Fonds africain de solidarité sanitaire, destiné à soutenir les initiatives locales de santé publique, le lancement de pôles régionaux spécialisés dans la modernisation et l'innovation, avec un accent particulier sur l'adoption de la numérisation et de l'intelligence artificielle pour la télémédecine, notamment dans les zones rurales et reculées et le renforcement de la coopération intercontinentale pour promouvoir des solutions de santé adaptées aux spécificités locales.

Le ministre a également détaillé une stratégie tunisienne fondée sur la priorisation des défis sanitaires réels, notamment les épidémies, et sur l'adoption de mesures concrètes telles que la concentration des achats publics sur les médicaments essentiels. Il a souligné l'importance de soutenir les investissements nationaux à caractère solidaire, qu'ils soient publics ou privés, afin de garantir un accès équitable aux soins.

Sur un autre plan, Mustapha Farjani a insisté sur la nécessité pour l'Afrique de bâtir une vision commune et audacieuse, fondée sur les besoins réels du continent. Selon lui, cette approche permettrait à l'Afrique de se donner les moyens d'un avenir sanitaire durable, basé sur l'autosuffisance et la solidarité régionale.