Tunisie: Le ministre tunisien des Affaires Étrangères en visite officielle au Qatar

À l'invitation de Son Excellence Cheikh Mohammed ben Abdulrahman ben Jassim Al Thani, Premier Ministre et Ministre des Affaires Étrangères de l'État du Qatar, M. Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires Étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger, se rendra au Qatar le 19 mai 2025 pour une visite officielle.

Cette visite constitue une nouvelle étape dans le renforcement des relations fraternelles et de la coopération entre la Tunisie et le Qatar. Au cours de son séjour, M. Nafti tiendra des entretiens bilatéraux avec les responsables qataris afin de discuter des moyens de consolider et d'élargir cette coopération dans divers domaines d'intérêt mutuel.

Les deux parties aborderont également un certain nombre de questions régionales et internationales, dans le but d'approfondir leur coopération sur des enjeux d'importance commune.