Tunisie: Coupe du pays - Quarts de finale - EST - L'autre challenge...

Pour Maher Kanzari, remporter la Coupe de Tunisie, et ainsi le doublé, est l'autre challenge qu'il compte relever après avoir réussi à conserver le titre de champion de Tunisie.

Après la liesse des grands jours, jeudi dernier à l'occasion de la célébration du titre de champion de Tunisie avec la cérémonie de la remise du trophée, staff technique et joueurs se sont remis au travail dès le lendemain, car la saison n'est pas terminée pour autant. Pour Maher Kanzari, l'équipe joue encore sur un autre front, celui de la Coupe de Tunisie, un trophée que les « Sang et Or » n'ont pas brandi depuis 2016.

Maher Kanzari, qui a réussi à redresser la barre en championnat et conserver le titre, lui qui a échoué à se qualifier en demi-finales de la Champions League, aspire à réussir à relever le challenge qui lui reste cette saison, celui de brandir le trophée de la Coupe de Tunisie, ce qui lui vaudrait un doublé. C'est désormais l'objectif à atteindre par le coach « sang et or » et il l'a fait savoir depuis quelques jours déjà.

Ben Saïd dans les cages

Ménagé lors de la dernière sortie du championnat, histoire de permettre à Amanallah Memmiche de garder un minimum de confiance en soi et le faire participer à la fête, Béchir Ben Saïd retrouvera logiquement cet après-midi son rang de titulaire. Mohamed Amine Tougaï, ménagé également, retrouvera aussi sa place dans l'axe central aux côtés de Jelassi. Sur le flanc droit de la défense, Ben Ali a les faveurs pour débuter aussi le match. Bouchniba, lui, est toujours prêt pour le suppléer. Ben Hmida occupera, quant à lui, son poste d'arrière gauche. L'entrejeu sera composé du trio Derbali (Guenichi), Jebali et Ogbelu ou Tka. Sasse et Belaïli animeront les couloirs droit et gauche de l'attaque et apporteront leur soutien à Rodrigues ou Jabri en pointe.

Cela dit, l'Espérance de Tunis croisera de nouveau le fer avec l'Espérance de Zarzis, un adversaire qui lui a donné du fil à retordre cette saison, que ce soit à l'aller quand il lui a infligé la défaite (0-1), ou au match retour où, même si l'EST l'a emporté sur le score de (4-2), la défense n'a pas résisté à l'assaut de Youssef Snana et Younès Rached.

Bref, il faudra s'attendre tout à l'heure à ce que l'ESZ pose encore une fois problème.

La qualification aux demi-finales n'est pas encore acquise. Ce ne sera pas en tout cas une mince affaire pour une EST qui a l'avantage de jouer à l'arène de Radès et devant un public déchaîné et passionné.