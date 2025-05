Burkina Faso: Inauguration du Mausolée Thomas Sankara - Une mobilisation internationale à la hauteur de la renommée de l'homme

Le mausolée Thomas Sankara érigé sur le site du tristement célèbre Conseil de l'entente, a été inauguré le 17 mai 2025 en présence des Premiers ministres du Burkina, du Tchad et du Sénégal, des représentants des pays membres de l'Alliance des Etats du Sahel, des ministres du gouvernement de la Transition et de plusieurs autres personnalités venues d'ailleurs, comme pour marquer la dimension panafricaine de l'illustre disparu.

Le moins qu'on puisse dire, c'est que cet événement revêt une portée à la fois symbolique et mémorielle pour le Burkina Faso, d'autant qu'il s'est déroulé à l'endroit même où des balles assassines tirées par des soldats en furie, avaient définitivement étouffé une voix insoumise et celles de ses douze compagnons d'infortune, un après-midi du 15 octobre 1987.

Sa voix fut prématurément réduite au silence, mais ses idées lui ont survécu

Près de quarante ans après la tragédie, Thomas Sankara demeure et restera à jamais la figure tutélaire de la Révolution démocratique et populaire, le symbole incandescent de la lutte contre l'impérialisme, l'une des icônes mondiales de la défense des opprimés et le porte-étendard de l'intégrité dont les discours percutants, iconoclastes, anticonformistes, incisifs et prophétiques ont résonné bien au-delà des terres arides du Burkina Faso.

Le mausolée n'est donc pas seulement un édifice funéraire, conçu par l'architecte burkinabè Diébédo Francis Kéré pour immortaliser le corps du leader emblématique et le présenter comme le modèle indémodable et intemporel de l'idéal révolutionnaire. Ce mausolée vise aussi à préserver l'héritage de l'homme d'Etat aux prises de position empreintes de probité et d'audace, et surtout peu accommodantes pour les élites africaines inféodées aux puissances occidentales.

Par ailleurs, cet endroit chargé de symboles, sera sans doute une attraction touristique, un espace de réflexion et d'inspiration pour les jeunes générations, et un symbole fort de la foi inébranlable de Thomas Sankara dans la capacité des peuples africains à se prendre eux-mêmes en charge.

Hors du Burkina, sa voix résonne encore et toujours comme une clameur contre l'injustice, et comme un appel à l'insurrection morale contre l'asservissement économique et culturel du continent. C'est cette image de leader charismatique, intègre et incorruptible qui explique cette mobilisation internationale à la hauteur de la renommée de l'homme, et qui lui vaut cette reconnaissance posthume cristallisée par l'édification du mausolée dont tous ceux qui l'ont connu et côtoyé, sont fiers.

C'est vrai que sa voix fut prématurément réduite au silence, mais ses idées lui ont survécu, et se sont même enracinées dans la conscience collective des Africains, portées par une détermination sans faille à ne pas plier l'échine devant l'injustice sous toutes ses formes, et devant l'impérialisme économique sur fond de paternalisme rampant et sournois des colonisateurs.

L'intégrité et la probité sont des armes redoutables contre le sous-développement

Le mausolée qui vient d'être dédié à ce chantre d'une Afrique affranchie des jougs néocoloniaux, doit donc être également perçu comme un cri contre l'oubli, et/ou un serment de fidélité à celui qui, par son sacrifice, a montré aux yeux du monde que l'intégrité et la probité sont des armes redoutables contre le sous-développement qui est le principal frein à l'émancipation des peuples opprimés.

Espérons que les visiteurs que ce sanctuaire va drainer et les droits d'entrée qui seront fixés, vont générer des revenus importants pour le Trésor public burkinabè, et vont positivement impacter l'économie locale à Ouagadougou, avec des commerces environnants qui vont pousser comme des champignons après l'orage, sans oublier les services touristiques qui seront offerts par les responsables du monument funéraire.