Tunisie: Le Comar d'or décerné à Mehdi Hizaoui « pour sa belle écriture à résonnance à la fois poétique et philosophique »

Tunis — L'écrivain francophone, Mehdi Hizaoui, a remporté le Comar d'or 2025 pour son premier roman « Ecris, tu seras aimé des dieux » publié en 2024, aux éditions Arabesques.

Le palmarès de la 29ᵉ édition des prix littéraires annuels Comar d'Or a été dévoilé, samedi soir, lors d'une cérémonie officielle organisée au Théâtre Municipal de Tunis en présence d'une pléiade de personnalités du secteur du livre et de l'édition.

La cérémonie a été ponctuée de pauses musicales interprétées par Rana Zarrouk, en début de soirée, et le duo Mohamed Ben Saleh et Olfa Ben Romdhane, après l'annonce du Palmarès.

Le Comar d'Or est un prix littéraire national baptisé au nom de la Compagnie Méditerranéenne d'Assurances et de Réassurances (Comar). Créé en 1997, ce prix est organisé par les assurances Comar avec le soutien du ministère des Affaires Culturelles.

Six lauréats dont trois francophones et deux autrices

Le Comar d'or du roman en français a été remis à Mehdi Hizaoui, par Slaheddine Ladjimi, président du conseil d'administration de la (COMAR) (Compagnie Méditerranéenne d'Assurance et de Réassurance).

Le jury a décidé à l'unanimité de décerner le Grand prix, pour un roman qui s'est distingué par une vision du monde aux accents existentialistes et aux tonalités sombres, sévères et transgressives. Le texte est traversé par un humour corrosif et subtil et porté par une belle écriture à résonnance à la fois poétique et philosophique ».

Présidé par le journaliste Ridha Kéfi, le jury du roman en Français a réuni Mokhtar Sahnoun (romancier, poète), Amina Chnik Azza Filali (écrivaine lauréate du Comar d'Or 2024 et Mohamed Harmel, de son nom de plume Mouha (écrivain lauréat du Comar d'Or 2023 pour "Siqal, l'antre de l'Ogresse").

Chafik Tarki est lauréat du Comar d'or du roman en arabe pour « Liman Tajmou wardak ya Makram » (Makram pour qui tu cueillerais des roses), paru chez Mayara Editions. Le prix lui a été remis par le Directeur Général de la Bibliothèque Nationale de Tunisie, Khaled Kchir, qui représentait la ministre des Affaires Culturelles.

Présidé par l'universitaire Fethi Nasri Mohamed Kadhi, le jury du roman en arabe, -composé par Neziha Khlifi (critique), Saadia Ben Salem (écrivaine), Ahmed Guesmi (universitaire) et Hafedh Mahfoudh (écrivain)- a récompensé « pour la cohésion de la structure narrative du récit existentiel mêlant poétique et sarcasme ».

Les jurys ont attribué quatre autres prix dont le Prix du jury attribué respectivement à Abdellatif Mrabet pour "Le vert et le bleu » et Sofien Rajeb pour « Ashab al Hodhod » (Les compagnons de la huppe) édité chez Meskeliani.

« Nafitha ala achams » (Une fenêtre sur le Soleil) de Balkis Khlifa (Editions Mayara) et "Écoute-moi ma fille" de Houda Majdoub (Edtions Arabesques) sont les lauréates du prix Découverte.

Six oeuvres lauréates des Comar d'or 2025 ont été sélectionnées parmi 76 romans de la liste courte composée de 55 en arabe et 21 en français.

Les Comar d'or sont dotées de 10000DT pour chacun des lauréats, du Grand prix en plus de 10000DT pour chacun des lauréats du Prix spécial du Jury et 2500DT pour chacun des gagnants du Prix Découverte.

Mehdi Hizaoui : un sociologue devenu romancier

« C'est un livre qui m'a pris aux tripes et que j'ai mis beaucoup de temps à écrire » a brièvement déclaré l'auteur, ému, en recevant le prix.

Interrogé par la TAP, sur l'idée de son roman, Mehdi Hizaoui a présenté « un texte construit sur une adjonction qui est d'écrire le plus possible et qui se termine sur des textes courts, poétiques et philosophiques où l'écriture est vécue comme une sorte de sacrifice à rendre pour s'attirer les faveurs du hasard, de la justice .. », qualifiant son style d'écriture de « reconnaissable ».

Le lauréat du Comar d'Or, « sociologue de formation et actuellement dans le marketing médical », fait son entrée dans l'univers de la Littérature par ce premier roman primé ce qui procuré en lui une joie immense d'avoir réussi à séduire le jury par son style romanesque.

« À travers son récit, Mahdi Hizaoui nous emmène dans un temps où les sacrifices étaient la clé pour apaiser les Dieux. Avec une plume incandescente, il offre ses mots en guise d'offrande, espérant toucher les cieux et les divinités anciennes. Ses écrits, remplis de poésie et de profondeur, explorent les thèmes de la perte, de la lumière et de la transcendance », peut-on lire dans un post de mai 2024, sur le compte de son éditeur.

Arabesques annonçait un auteur talentueux invitant les lecteurs à « découvrir ce voyage littéraire qui allie mythologie et émotion avec une grande maîtrise. »

Mouha Harmel : Les Comar d'or 2025 sont « vraiment des découvertes »

Autour des oeuvres sélectionnées cette année, l'écrivain Mouha Harmel, au jury des Comar d'or pour la deuxième année consécutive, a, dans une déclaration à l'agence TAP, présenté une sélection « assez particulière et des romans avec une certaine touche originale ».

Selon l'auteur de "Siqal, l'antre de l'Ogresse", les lauréats des Comar d'or sont « de vraies découvertes ».

"Malgré avoir été publié il y a près d'un an, le Comar d'or du roman en français n'a pas eu assez de visibilité, a noté Harmel qualifiant un roman au style littéraire percutant et un auteur avec une très belle écriture qui va parler de lui. »

Idem pour le lauréat du prix Découverte, "Écoute-moi ma fille" de Houda Majdoub paru chez Arabesques, un roman qui « se distingue par la narration fluide du parcours de plusieurs femmes d'une même famille et de différentes générations, et par la finesse de l'analyse des relations complexes au sein de cette famille ... », a annoncé le jury.

Ce jugement positif s'applique également au lauréat du prix spécial du jury, « Le vert et le bleu » d'Abdellatif Mrabet paru chez Contraste Editions, qui a attiré l'attention du jury par « la force de son plaidoyer en faveur de la préservation de l'oasis maritime de Gabès. L'auteur y « alterne entre la narration romanesque et l'expression d'un engagement citoyen en faveur de la nature, de la mémoire et de la culture de cet espace en perdition ». « Un roman avec une dimension militante et intellectuelle sur les oasis », comme l'a affirmé Harmel.

Abdellatif Mrabet est auteur de plusieurs ouvrages, publiés chez le même éditeur, avec pour thématique le patrimoine matériel et les oasis. En 2022, il avait remporté un Prix de la Fondation FABA pour son roman « D'une oasis à une autre ». Mouha Harmel décèle chez lui « un côté universitaire avec une certaine originalité ».

Ce qui unit les trois lauréats francophones est « la qualité au niveau de la langue et du contenu », a déclaré le lauréat du Comar d'Or 2023. Cependant, les trois romans sont, d'après la lecture du romancier membre du jury, « des ouvrages aux thématiques, approches et sensibilité complètement différentes. »