Algérie: Chaib participe à un colloque sur l'excellence algérienne comme héritage transmis de génération en génération

Alger — Le secrétaire d'Etat auprès du ministre des Affaires étrangères, chargé de la Communauté nationale à l'étranger, M. Sofiane Chaib a participé virtuellement à une conférence organisée par l'Association des étudiants algériens de l'Université canadienne "McGill", en collaboration avec le consulat général d'Algérie à Montréal, sur le thème de "l'excellence algérienne comme héritage transmis de génération en génération", a indiqué samedi un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines.

Lors de cette conférence, qui s'est déroulée en présence d'une élite de compétences scientifiques algériennes de renom établies au Canada et reconnues à l'échelle mondiale, M. Chaib a salué le rôle de premier plan des élites et compétences algériennes à l'étranger dans divers domaines, notamment les disciplines scientifiques pointues et les technologies avancées", se félicitant à ce propos de "leur attachement profond à l'identité algérienne et de leur lien indéfectible avec la patrie, d'autant plus qu'un nombre important de ces élites a été formé dans les écoles et instituts nationaux, avant de contribuer à l'enrichissement du savoir à travers le monde", a-t-il dit.

Le secrétaire d'Etat a également souligné "la forte volonté politique des autorités supérieures du pays d'associer ces compétences au processus de renouveau et de développement national", se réjouissant "des différentes mesures incitatives en cours, notamment le projet de lancement d'une plateforme numérique dédiée à cette catégorie, laquelle servira de passerelle entre les compétences nationales, facilitant ainsi leur mise en réseau et leur interaction, tant à l'intérieur du pays qu'à l'étranger, avec les différents secteurs concernés", selon la même source.