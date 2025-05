communiqué de presse

Genève — Le Professeur Mohamed Yakub Janabi a été désigné Directeur régional de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS) pour l'Afrique lors d'une session extraordinaire du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique qui s'est tenue aujourd'hui 18 mai 2025, à Genève, en prélude à l'Assemblée mondiale de la Santé.

La session extraordinaire du Comité régional au cours de laquelle les États Membres de la Région africaine de l'OMS ont désigné le prochain Directeur régional a été convenue et organisée à la suite du décès soudain et prématuré, en novembre 2024, du Dr Faustine Ndugulile, qui avait été désigné Directeur régional par la soixante-quatorzième session du Comité régional de l'OMS pour l'Afrique.

Les autres candidats étaient le Dr N'da Konan Michel Yao (proposé par la Côte d'Ivoire), le Dr Mohamed Lamine Dramé (proposé par la Guinée) et le Professeur Moustafa Mijiyawa (proposé par le Togo).

Le nom du Professeur Janabi sera soumis, pour nomination, à la cent cinquante-septième session du Conseil exécutif de l'OMS qui se tiendra les 28 et 29 mai 2025 à Genève. Le nouveau Directeur régional prendra ses fonctions après sa nomination par le Conseil exécutif, pour un mandat de cinq ans renouvelable une seule fois.

Dans son mot de remerciements, le Professeur Janabi a exprimé sa volonté de faire progresser l'état de santé des populations de la Région.

« Merci infiniment pour la confiance placée en moi. Je ne vous laisserai pas tomber. Votre soutien illustre notre détermination collective à bâtir une Afrique plus forte, plus unie et en meilleure santé », a déclaré le Professeur Janabi. « Au moment où nous sommes confrontés à des défis allant des maladies infectieuses aux maladies non transmissibles en passant par le changement climatique et le financement limité de la santé, nous devons tirer parti de la résilience et de l'unité de l'Afrique », a-t-il ajouté.

Le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS, a félicité le Professeur Janabi pour sa désignation comme Directeur régional pour l'Afrique et il a remercié les autres candidats pour leurs campagnes.

« J'adresse mes chaleureuses félicitations au Professeur Janabi pour sa désignation au poste de Directeur régional pour l'Afrique ; j'adresse aussi mes félicitations à la République-Unie de Tanzanie. Je remercie également le Dr Yao, le Dr Dramé et le Professeur Mijiyawa pour leurs campagnes en vue d'occuper ce poste difficile mais ô combien important », a déclaré le Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Directeur général de l'OMS.

« Le Professeur Janabi prendra les rênes de l'Organisation à un moment sans précédent pour la Région africaine et pour l'OMS dans son ensemble. Nous lui sommes reconnaissants pour son expérience et pour son expertise alors que nous oeuvrons ensemble afin de relever les défis auxquels nous sommes confrontés et de positionner notre Organisation pour qu'elle soit plus forte, plus outillée et plus efficace à l'avenir. J'attends avec impatience sa nomination par le Conseil exécutif et je me réjouis à la perspective de travailler avec lui pour une Afrique plus saine, plus sûre et plus juste », a déclaré le Dr Tedros.

Le Dr Tedros a également remercié le Dr Chikwe Ihekweazu, Directeur régional par intérim de l'OMS pour l'Afrique, pour les services qu'il a rendus à la tête du Bureau régional pendant la période de transition qui a suivi la fin du mandat de la Dre Matshidiso Moeti, l'ancienne Directrice régionale.

Le Dr Ihekweazu a félicité le Professeur Janabi et lui a souhaité plein succès dans ses nouvelles fonctions.

« Félicitations au Professeur Janabi pour sa désignation, a-t-il indiqué. Il s'agit là de la traduction fidèle de la confiance que les États Membres vous ont accordée. La Région africaine a réalisé des progrès importants dans le domaine de la santé. Mais elle doit aussi relever des défis réels et complexes. Vous pouvez compter sur mon soutien et sur celui de toute l'OMS dans la Région africaine pour assumer ce nouveau rôle au service de nos populations », a relevé le Dr Ihekweazu.