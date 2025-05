Algérie: Mascara - Ouverture du salon 'Patrimoine de mon pays'

Mascara — La première édition du Salon de wilaya intitulé "Patrimoine de mon pays" a été inaugurée, dimanche, au complexe sportif de proximité de la commune de Hachem (Mascara), à l'occasion de la célébration du Mois du Patrimoine, a-t-on constaté.

Ce salon, organisé à l'initiative du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des établissements d'accueil de la petite enfance, en coordination avec la direction de la Culture et des Arts, les services de la commune de Hachem et l'université "Mustapha-Stambouli" de Mascara, est marqué par une exposition d'affiches et des maquettes mettant en valeur le riche patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Mascara.

Parmi les éléments mis en lumière figurent les sites historiques de la "Dar El Kaïd" et le tribunal de l'Emir Abdelkader au chef-lieu de la wilaya, ainsi que le costume d'apparat du cavalier.

Des produits artisanaux traditionnels locaux sont également exposés, notamment des ustensiles en poterie et en bois, des vêtements traditionnels féminins, des tapis et des couvertures en laine, ainsi que divers outils utilisés par les familles de Mascara au XIXe siècle. Un espace est aussi dédié à des tableaux réalisés par des artistes-peintres illustrant les us et coutumes des habitants de la région.

En marge de cet événement de deux jours, plusieurs activités sont programmées, dont un défilé de mode mettant à l'honneur les habits traditionnels masculins et féminins, ainsi qu'un concours du meilleur travail de recherche sur le patrimoine matériel et immatériel de la région, destiné aux étudiants et aux élèves des établissements scolaires, selon les précisions de Souad Dahou, présidente du bureau de wilaya de l'Organisation nationale des établissements d'accueil de la petite enfance.

Des ateliers seront également organisés à cette occasion portant sur "Les vestiges de Mascara", "Le patrimoine populaire local" et "La peinture des sites historiques", destinés aux élèves et aux étudiants de l'université de Mascara.

Une conférence intitulée "Le patrimoine matériel et immatériel de la wilaya de Mascara", animée par un enseignant universitaire, figure également au programme.