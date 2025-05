Algérie: Message du président de la République à l'occasion de la Journée nationale de l'Etudiant

Alger — Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a adressé, dimanche, un message à la veille du 69e anniversaire de la Journée nationale de l'Etudiant, célébrée le 19 mai de chaque année, dont voici la traduction APS:

"Au nom d'Allah, Clément et Miséricordieux,

Prière et paix sur Son messager,

Il m'est agréable, en ce jour où nos filles et fils étudiants célèbrent la Journée nationale de l'Etudiant, de saluer la jeunesse algérienne qui fréquente les amphithéâtres des universités, en quête de réussite et animée par la forte ambition de contribuer à l'édification d'une Algérie forte et victorieuse, en suivant l'exemple des pionniers prédécesseurs, et en se remémorant, en cette occasion, une génération profondément imprégnée de l'esprit de patriotisme, qui, le 19 mai 1956, en pleine glorieuse Révolution de Libération, a choisi de quitter les bancs de l'université pour rejoindre le front de la lutte armée, et affirmer, par cet élan historique, que le peuple algérien était un peuple libre et décidé à le demeurer, et que rien n'est plus important que de répondre à l'appel de la liberté dans la Déclaration éternelle du 1e Novembre.

Mes filles et mes fils étudiants, vous savez pertinemment que votre pays, fort de son histoire glorieuse, a dû, au lendemain de l'indépendance, faire face à des circonstances difficiles et à de multiples défis, pour rattraper le grand retard causé par la colonisation odieuse, dans les domaines de l'éducation et de l'enseignement, à travers la politique systématique d'analphabétisme et de privation et les tentatives d'effacer la personnalité et l'identité nationales.

L'Algérie, grâce à la volonté des patriotes, a su surmonter cette situation difficile et bâtir un système universitaire national honorable, avec un encadrement pédagogique impeccable et des structures couvrant toutes les régions du pays et répondant aux besoins des étudiants et étudiantes universitaires, tout en garantissant des conditions adéquates pour l'acquisition du savoir et des connaissances, dans un environnement digne qui convient à cette génération prometteuse.

Ceci se reflète à travers le nombre de diplômés des instituts et universités, les ressources financières allouées, et les capacités humaines mobilisées, pour faire de l'université, dans l'Algérie nouvelle et victorieuse, une locomotive essentielle à même de mener le pays vers le développement et la diversification de l'activité économique.

Je tiens à cette occasion à réitérer l'engagement de l'Etat à promouvoir davantage l'université algérienne et le système de formation dans différents niveaux et spécialités, pour être au diapason de la réalité économique et des processus de transition vers l'économie de la connaissance, et mettre en place les mécanismes garantissant l'intégration des jeunes universitaires et des diplômés des instituts de formation dans la dynamique de ces mutations inévitables vers une économie ouverte, diversifiée et compétitive, notamment à travers la facilitation et l'accompagnement de la création de petites et moyennes entreprises (PME).

A cet égard, je tiens à exprimer notre grande fierté des réalisations des étudiants brillants et ingénieux dans nos universités, excellant avec brio et mérite dans les domaines de l'innovation et de la créativité et maîtrisant les technologies les plus pointues et les plus avancées dans le monde, et à adresser mes félicitations à toutes les étudiantes et à tous les étudiants, bâtisseurs de l'Algérie d'aujourd'hui, porteurs de l'étendard de leurs prédécesseurs, à l'image des deux martyrs Amara Rachid et Taleb Abderrahmane, et tant d'autres, qui ont inscrit leurs noms en lettres d'or sur les glorieuses pages de l'Histoire de l'Algérie.

Vive l'Algérie

Gloire et éternité à nos vaillants martyrs."