Ile Maurice: Musées - Cette immense foule de chantiers

Aujourd'hui dimanche 18 mai, c'est la journée internationale des musées. Le ministre des Arts et de la Culture poursuit sa phase de découverte de l'état déplorable de sites tels que l'Open Air Museum de Trou-Chenille, au Morne ou encore le musée du Peuplement de Maurice à Pointe-Canon, Mahébourg. À ces chantiers, s'ajoutent le futur Aapravasi Ghat heritage district, relancé hier.

Musées : quelle liste de chantiers. À la fois longue et attendue depuis longtemps. Il y a urgence, comme l'attestent les récentes descentes des lieux du ministre des Arts et de la Culture, que ce soit à l'Open Air Museum de Trou-Chenille au Morne, ou au musée du Peuplement à Pointe-Canon, le mercredi 14 mai dernier.

Hier, c'est à Port-Louis que l'attention était concentrée. Lors d'un colloque, l'Aapravasi Ghat Trust Fund a relancé les discussions autour du Heritage District, cette partie de la zone tampon du site classé patrimoine mondial, devant contribuer au rayonnement culturel de la capitale. En somme, ce sont des chantiers dans le chantier. Pendant que le Heritage District est en cours d'élaboration, il y a dans son périmètre une série de projets arrivés à des stades divers d'avancement.

L'Heritage District comprend quatre musées : le Beekrumsing Ramlallah Interpretation Centre (BRIC), le musée de l'Esclavage Intercontinental, le musée de la Poste et le musée du Moulin à Vent au Caudan Waterfront. L'Aapravasi Ghat Heritage District, projet initié en 2011 a été remis sur la table hier, à la faveur de trois journées internationales : la journée des musées, qui tombe aujourd'hui 18 mai, celle du patrimoine mondial africain, qui a été observée le 5 mai dernier et l'Africa Day prévu le 25 mai prochain. Mahen Gondeea, ministre des Arts et de la Culture, qui est intervenu lors du colloque en a profité pour donner des nouvelles de trois projets qui sont dans le périmètre du futur Heritage District. Pour le musée de l'Esclavage Intercontinental, le ministre a déclaré qu'il est «en développement pour assurer que nous racontions l'intégralité de notre histoire avec courage et transparence».

Mahen Gondeea a mentionné la phase II du BRIC, qui doit ,à terme, s'installer dans l'ancien entrepôt en pierres taillées adjacent au centre d'interprétation, à l'Aapravasi Ghat. Le Budget 2023/2024 du ministre des Finances d'alors, Renganaden Padayachy avait mentionné l'expansion du BRIC, cet espace qui retrace le voyage des travailleurs engagés de l'Inde à Maurice. Le BRIC a ouvert ses portes en novembre 2014.

Mahen Gondeea a également évoqué des «plans pour activer la National Art Gallery (NAG)». La NAG depuis sa création n'a que des bureaux et pas d'espace d'exposition. En 2011, le store de l'hôpital militaire, en face de l'Aapravasi Ghat, avait été identifié pour abriter la galerie d'art nationale. Une inauguration officielle avait eu lieu, mais la rénovation de ce bâtiment en état d'abandon ne s'est pas concrétisée depuis.

Le Budget sera présenté le mois prochain. Alors que le document State of the economy a déjà dépeint la situation alarmante des finances publiques, nous saurons si le secteur culturel, considéré comme le«parent pauvre» s'appauvrira davantage.

Lieux de vie culturelle : le potentiel des musées

Après 10 ans sous le soleil du Mouvement socialiste militant (MSM), «où en sont les musées dans la politique gouvernementale?» Arrmaan Shamachurn, président de SOS Patrimoine en péril s'interroge. Question qu'il place dans un contexte où les finances de l'Etat sont officiellement en berne et où, «la société de consommation pousse davantage à aller vers les centres commerciaux que les musées. Aller au musée ne fait pas partie du quotidien des Mauriciens, à l'exception des journées portes ouvertes ou des visites scolaires pour les élèves. Ce n'est pas dans notre culture».

D'un autre côté, les musées publics ne sont pas ouverts le dimanche, «quand la majeure partie des visiteurs potentiels sont disponibles». Une ouverture le dimanche pourrait avoir un coût économique, notamment en heures supplémentaires à payer. «C'est là que les autorités doivent intervenir. A chaque portes ouvertes, pour la journée des monuments et sites, on a vu que c'est possible d'ouvrir le samedi et le dimanche».

Le thème de l'Unesco pour la journée internationale des musées est, «L'avenir des musées au sein des communautés en évolution constante». L'Unesco place aussi les musées dans le cadre du développement durable. Arrmaan Shamachurn se réfère par exemple à la cyber cité d'Ebène, ville nouvelle sans vie culturelle. «L'Unesco propose d'intégrer les musées comme vecteur de vie culturelle. Un musée ce n'est pas que des objets entre quatre murs, c'est toute une animation». Des échanges avec les gens qui travaillent et vivent autour, des interactions avec des artistes, des connections avec le centre de recherche hébergé par le musée. Un raisonnement qui peut s'étendre aux smart cities, «qui sont seulement des gated communities, où uniquement les propriétaires d'immobilier ont accès». A l'inverse, une vie et une ville culturelle attire toutes sortes de personnes donnant lieu à des échanges.

Le point clé : se donner les moyens de faire fructifier le potentiel économique des musées. Pour qu'il devienne créateur d'emplois. Et servent à l'utilisation des bâtiments historiques, au lieu d'avoir à construire de nouveaux bâtiments. Autre piste de réflexion : les musées et les nouvelles technologies, pour attirer les jeunes générations. Des initiatives comme le dodo en réalité virtuelle au musée d'histoire naturelle à Port-Louis, ou l'application mobile Mau Heritage du National Heritage Fund ont été présentées ces dernières années. Mais, «ce n'est pas suffisant», estime Arrmaan Shamachurn.