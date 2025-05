Afrique de l'Est: L'opposante kényane Martha Karua expulsée de Tanzanie venue en soutien d'un opposant emprisonné

L'opposante et avocate kényane, Martha Karua, a été refusée d'entrée en Tanzanie ce dimanche 18 mai 2025. Cette figure de la politique dans le pays (candidate à la présidentielle kényane de 2027), aussi avocate, devait assister en tant qu'observatrice à une audience de l'opposant tanzanien, Tundu Lissu, inculpé en avril pour « trahison » et menacé de la peine capitale. Martha Karua, ainsi qu'une défenseuse des droits humains et une avocate kényanes, ont été arrêtées dimanche dès leur arrivée à l'aéroport de Dar es Salaam, détenues pendant plusieurs heures avant d'être renvoyées au Kenya.

Tout juste descendue de l'avion, Martha Karua a pris la parole devant la presse à l'aéroport international de Nairobi ce dimanche. Elle a accusé les autorités tanzaniennes de chercher à « détourner la loi pour emprisonner le principal opposant ». Tundu Lissu a été arrêté début avril après avoir organisé un meeting politique. Pour demander une refonte du dispositif législatif qui encadre les élections, à quelques mois des élections présidentielle et législatives, prévues en octobre 2026.

Martha Karua, avocate, voulait assister à sa comparution devant la justice ce lundi : « Tundu Lissu a été arrêté parce qu'il a lancé un appel : "pas de réformes, pas d'élections". Quelle loi a-t-il transgressée en demandant à ce qu'il y ait des réformes en Tanzanie ? Et s'il a bien enfreint la loi, pourquoi est-ce que les autorités craignent que des observateurs assistent au procès et s'assurent qu'il soit libre et équitable ? J'en appelle au gouvernement tanzanien et à Samia Suluhu : abandonnez les charges retenues contre Tundu Lissu et cessez de courir après des chimères. »

La coalition tanzanienne des défenseurs des droits humains s'est dite « choquée et bouleversée » par la détention des trois Kényanes. Le secrétaire général de Chadema, le parti de Tundu Lissu, a, lui aussi, condamné leur arrestation. S'adressant à la présidente tanzanienne, il a écrit sur le réseau social X : « la solution pour éviter l'embarras d'un faux procès de trahison n'est pas d'empêcher l'entrée d'avocats étrangers, mais bien d'abandonner l'affaire ».

Chadema a été exclu des prochaines élections après avoir refusé de signer un nouveau « code de conduite électoral ». Pour le parti, ce nouveau code n'incluait pas les réformes qu'il exigeait.