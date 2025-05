Tunisie: ESS - Réagir coûte que coûte

Les Etoilés entendent effacer la défaite de la saison dernière devant le même adversaire en coupe et avancer dans cette compétition.

Personne n'a oublié du côté de l'Etoile l'élimination l'an passé de l'ESS face au ST déjà au stade des quarts de finale. Le tenant de la Coupe de Tunisie a également éliminé l'ESS, au stade des huitièmes de finale en 2023, lors d'une saison ponctuée par un championnat glané.

C'est une double revanche à la fois pour le club face au ST et aussi pour Mkacher remercié, après la désillusion de la Coupe en février 2023 face au même club. Un trophée que l'ESS n'a plus remporté depuis l'édition de 2015 après deux finales perdues consécutivement, face au CA en 2018 et au CSS en 2019.

Pour l'heure, le tableau de marche en Coupe est respectable avec deux succès, sans concéder de but et une montée en grade. Il faut rapidement tourner la page du championnat, malgré la relative déception et se focaliser sur ce choc tant attendu, face aux «Rouge et Vert». Une équipe qui reste imprévisible et difficile à manier.

L'espoir est de mise

On peut compter sur la bande à Mkacher pour aller chercher une qualification. Reste alors l'étonnante statistique de défaites dans son antre de l'Olimpico. Chose qui prouverait, selon certains observateurs, que l'Etoile aurait plus du mal à déployer son jeu et dominer devant son public et sous la pression. Mais face à une équipe stadiste qui a perdu quelque peu de sa superbe, depuis le départ de son ex-coach Maher Kanzari, il y a une réelle chance à saisir pour passer au tour suivant.

Mkacher va devoir s'évertuer à sortir le onze capable de bien évoluer à Sousse et de mettre tous les atouts de son côté pour se qualifier. Du côté de la formation probable, il est évident que certains joueurs feront les frais du match perdu face au CSS dans tous les compartiments du jeu. Au poste de gardien de but, même si Gazzah a effectué une bonne sortie face au CSS, hormis sur le but encaissé, Anas Khardani pourrait lui être préféré.

En défense, Nessim Hnid, apparu en seconde période, pourrait débuter pour museler l'arrière-garde. Au milieu de terrain, Gbo, endeuillé, devrait sauter le match. Devant le milieu relayeur Ben Choug, personne n'est sûr de partir que ce soit Karoui inefficace ou Abid, très mal inspiré et complètement muet offensivement.

En attaque, un petit changement est attendu pour épauler le duo Chaouat-Aouani. Ce serait soit Anen, soit Chamakhi pour débuter. A noter enfin le grand retour aux entraînements, de Mohamed Amine Ben Amor, milieu de terrain expérimenté, après une opération au niveau du nez.