Ile Maurice: Rama Valayden - «Le gouvernement veut devenir le chaton de Trump et être dans les 'good books'»

interview

Rama Valayden, grand défenseur de la cause palestinienne, dit ne pas comprendre pourquoi Maurice n'a pas présenté sa déposition orale le 1er mai sur la passivité de l'Occident, en dépit des atrocités israéliennes et des décisions de la Cour internationale de Justice (CIJ) et de la Cour pénale internationale (CPI).

Quelle est votre position suite à l'absence de Maurice pour l'avis consultatif de la Cour internationale de Justice (CIJ) ?

Le gouvernement s'est dérobé et a renié les principes auxquels nous devrions rester attachés, notamment en lien avec notre propre histoire marquée par l'esclavage. Nous avons fui nos engagements. Pourtant, il avait été annoncé que Maurice soumettrait une written submission, suivie d'une déposition orale. Rien de tout cela n'a été fait. Cela démontre une absence de principe, notamment envers d'autres pays et surtout envers l'Union africaine, qui nous soutient activement dans le dossier de Diego Garcia. Cette attitude montre que nous sommes devenus un pays capable de faire volte-face à tout moment.

Selon vous, quelle est la raison de l'absence de Maurice ?

La seule explication, c'est que le gouvernement veut devenir le chaton de Trump et figurer dans ses good books dans l'espoir de recevoir des fonds concernant Diego Garcia.

Souvent, à Maurice, les gens ont tendance à ramener la situation en Palestine sur un terrain communal. Pourquoi selon vous ?

Ce sera toujours ainsi, car cela découle de notre histoire et de nos spécificités. Par exemple, lors du conflit entre l'Inde et le Pakistan, on a vu à Maurice des tensions monter sur des bases communautaires. Maurice a souvent réagi de cette manière face aux questions diplomatiques. Quand il s'agit de droits humains, certains les perçoivent comme des enjeux communautaires. Malheureusement, des extrémistes exploitent cette situation, et l'État n'assure pas l'éducation nécessaire pour enseigner les droits humains dès l'école.

Quelle sera votre marche à suivre après cette absence ?

Il faut passer par l'Union africaine pour que Maurice rompe ses relations avec Israël. L'île Maurice doit montrer l'exemple, sinon nous risquons de devenir un pays mercenaire, aussi bien en matière de principes qu'en matière de souveraineté territoriale.