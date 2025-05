Tunisie: Discours du Président Saïed au sommet arabe - Soutien indéfectible de Saïed aux justes causes arabes sur la scène internationale

Confirmant son engagement et son rôle incontournable au sein du monde arabe, la Tunisie a participé, hier, au 5e Sommet économique et social arabe et au 34e Sommet arabe qui se sont tenus dans la capitale irakienne, Bagdad, où le MAE a prononcé le discours du Chef de l'Etat

Présidant la délégation tunisienne à ces deux joutes, Mohamed Ali Nafti, ministre des Affaires étrangères, de la Migration et des Tunisiens à l'étranger a prononcé, au nom du président de la République, Kaïs Saïed, les discours pour réaffirmer la volonté de la Tunisie à promouvoir un développement durable dans le monde arabe et à relever les défis régionaux et réitérer la position ferme et constante de notre pays en faveur de la Palestine.

Dans l'allocution présidentielle au 34e Sommet arabe, la Tunisie a réitéré son soutien indéfectible à la lutte du peuple palestinien pour la récupération de ses droits légitimes et la création d'un État souverain et indépendant sur l'ensemble du territoire palestinien, avec Al-Qods Al-Charif pour capitale.

La Tunisie a dénoncé, par ailleurs, avec fermeté, les crimes de génocide perpétrés quotidiennement à Gaza par l'entité sioniste, ainsi que les agressions en Cisjordanie. Tout en rejetant les tentatives destinées à déporter le peuple palestinien afin de compromettre sa cause juste.

En outre, et actualité oblige, le ministre des A.E. a exprimé, au nom de la Tunisie à ce même Sommet arabe, la profonde préoccupation quant à la tournure grave prise par les événements à Tripoli, capitale de la Libye, tout en renouvelant l'appel à un arrêt immédiat de l'escalade dans toutes les régions du pays et à privilégier l'intérêt national en vue de permettre l'aboutissement à un consensus entre les diverses composantes politiques libyennes.

Dans l'allocution présidentielle au 5e Somment sur le développement social et économique, la Tunisie a mis en exergue l'importance du "développement, dans ses diverses dimensions, en tant que moyen essentiel et efficace pour faire face aux défis de toutes sortes, dont notamment ceux sécuritaires et sociaux, d'où l'obligation de conjuguer les efforts dans le but évident d'augmenter les échanges commerciaux intra-arabes, tout en réduisant, au maximum, les écarts avec l'Occident en matière de développement, de savoir-faire et de nouvelles technologies.

Dans le même discours du Chef de l'Etat, la Tunisie a mis l'accent sur la nécessité de répondre positivement aux attentes et aux besoins sociaux et économiques des peuples arabes dans le sens où l'Homme arabe représente, indéniablement, la principale richesse à promouvoir, d'où la primauté qu'il faut accorder aux valeurs de réforme, de bonne gouvernance, de répartition équitable des richesses, et de justice sociale.

Dans le même ordre d'idées, la Tunisie a appelé à la mise en place d'initiatives et autres projets pour servir les intérêts des peuples arabes ainsi qu'à la transformation des recommandations du sommet économique et social arabe en programmes concrets et réalisables.

Pout tout dire, la Tunisie vient de crier haut et fort qu'elle tient à assumer, depuis son adhésion à la Ligue des États arabes, son rôle, qualifié d'incontournable ainsi que ses responsabilités dans la promotion de l'action arabe commune et dans le soutien des justes causes arabes sur la scène internationale.