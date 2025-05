Ile Maurice: Apprendre en cultivant la terre

Le 12 mai, le Labourdonnais College, situé à Vallée-des-Prêtres, à Port-Louis, a publié une série de photos sur sa page Facebook. Très vite, ces images ont suscité un vif intérêt : commentaires élogieux, partages en cascade, réactions enthousiastes. Intrigués par cet engouement, nous nous sommes rendus sur place pour en savoir plus. Sur le terrain, le recteur, M. Shafeeq Soobadar, nous accueille et partage sa vision :

«Aujourd'hui, l'information est accessible partout. Mais ce dont nos élèves ont réellement besoin, c'est d'apprendre à appliquer leurs connaissances. C'est tout l'objectif de notre programme d'agriculture. Nos élèves ne se contentent pas de lire des textes sur la terre ou les plantes : ils les touchent, les plantent, les observent, cherchent des solutions. Ils développent la patience, le sens des responsabilités, et le respect de l'environnement.»

Les élèves du Foundation Programme sont au coeur de cette initiative. Soutenus et valorisés au sein de l'établissement, ils participent à des activités concrètes qui renforcent leur confiance en eux et leur permettent d'acquérir des compétences pratiques et essentielles.

«L'apprentissage prend tout son sens quand l'élève devient acteur. Peu importe la matière, il faut qu'il vive ce qu'il apprend. Dans le monde d'aujourd'hui, nos jeunes doivent être autonomes. Cultiver sans pesticides, de manière organique, c'est une compétence de vie : savoir se nourrir sainement, respecter la nature, ne pas dépendre du système. C'est aussi cela, former les citoyens de demain. Et il faut saluer le travail remarquable de nos enseignants. C'est grâce à leur engagement et leur créativité que cet apprentissage est possible. Ils accompagnent, encouragent et inspirent nos élèves, jour après jour.»

À travers ce projet agricole, le Labourdonnais College démontre comment l'éducation peut franchir les murs de la salle de classe pour devenir une expérience concrète, humaine et profondément transformatrice. En plaçant les élèves au coeur de l'action, l'établissement ne leur transmet pas seulement des savoirs, mais aussi des valeurs, des compétences de vie et une conscience écologique précieuse.