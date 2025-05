Ile Maurice: Le duo Gervais Gua / Manou Bheenick à la tête de la SBM Bank

Le Premier ministre Navin Ramgoolam annonçait récemment la nomination prochaine d'un banquier mauricien basé à Singapour comme futur CEO de la SBM Bank. Cette annonce répondait aux critiques affirmant que ses nominations dans certaines institutions du pays n'étaient que du «old wine in new bottle».

Pourtant, le candidat pressenti pour diriger le pôle bancaire du groupe SBM se distingue nettement de cette approche. Il s'agit de Gervais Gua, successeur de Prem Mungar suspendu de ses fonctions le 29 mars dernier. Expert financier mauricien, Gervais Gua travaille actuellement à Singapour en tant que Chief Operating Officer (COO) et directeur exécutif chez Nippon Life India Asset Management (Singapore) Pte Ltd, une filiale du groupe japonais Nippon Life Insurance Co. Fondée en 2006, cette société est spécialisée dans la gestion de fonds et offre des opportunités d'investissement aux clients souhaitant développer leurs portefeuilles.

Avant ce poste, Gervais Gua a été directeur chez Deutsche Bank Mauritius Limited, où il supervisait le département des services corporatifs. Il a également siégé au conseil d'administration d'ICL (International Company Limited) en tant que directeur. Son réseau professionnel inclut des collaborations de longue date avec des personnalités majeures du secteur financier, telles qu'Abhijit Shankar Singh, actuel CEO de Nippon Life India Asset Management (Singapore), et Sulabh Jhajharia, avec qui il a travaillé pendant 18 ans.

Gervais Gua, reconnu pour son expertise en structuration financière et gestion d'actifs, sera épaulé par un nouveau Chairman, Manou Bheenick. Ce dernier remplacera Ranapartab Tacoori à ce poste et fait son retour dans le paysage institutionnel après avoir quitté la Banque de Maurice en 2014, où il a été gouverneur pendant sept ans. Avant cela, après une quinzaine d'années comme directeur au ministère du Plan et du Développement économique (1980- 1995), il a fait une incursion en politique en occupant successivement les postes de ministre des Finances (décembre 1995 - août 1996) puis du Plan et du Développement économique (juillet 1997 - septembre 2000). Ancien lauréat, Manou Bheenick est titulaire d'une maîtrise en économie de l'Université d'Oxford.