Ile Maurice: L'entreprise au bord du gouffre, l'État refuse toute aide financière

Le ministre du Travail et des Relations industrielles, Reza Uteem, a tenu une conférence de presse le 16 mai pour clarifier la position du gouvernement face à la situation critique de Star Knitwear. Selon lui, l'entreprise avait sollicité un financement additionnel, mais sa requête a été rejetée. Déjà endettée à hauteur d'environ un milliard de roupies envers l'État et plusieurs agences publiques, Star Knitwear est également redevable envers ses propres employés.

Dans ce contexte de graves difficultés financières, 316 employés mauriciens et 160 travailleurs étrangers ont été brutalement licenciés. Derrière ces chiffres, ce sont des centaines de familles qui basculent dans l'incertitude et l'angoisse. Le ministre a confirmé que l'entreprise allait cesser ses activités, incapable d'honorer ses engagements financiers.

La direction de Star Knitwear, quant à elle, dit vivre cette annonce comme un coup dur. Elle estime que les faits ont été présentés de manière partiale et souligne les efforts entrepris ces derniers mois pour redresser la situation. La sortie publique du ministre aurait, selon elle, amplifié la confusion au sein du personnel déjà éprouvé. Dans un climat de crise aiguë -- électricité coupée, comptes bancaires bloqués -- la direction affirme avoir dû trouver en urgence des moyens alternatifs pour assurer les paiements les plus urgents, notamment les salaires. Une tentative désespérée pour préserver un minimum de fonctionnement et ne pas laisser les employés «dans le noir».

Mais l'avenir de Star Knitwear semble de plus en plus compromis. Au sein de l'usine comme dans les foyers des travailleurs, un même sentiment domine : celui d'être abandonné. L'espoir de sauver les emplois s'amenuise chaque jour, emportant avec lui la dignité de celles et ceux qui ont longtemps porté cette entreprise à bout de bras.