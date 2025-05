Afrique: Plus de 270 migrants secourus au large de la Tunisie par le navire «Ocean Viking»

Plus de 270 migrants secourus samedi 17 mai 2025 en Méditerranée par l'Ocean Viking. À trois reprises, le navire est venu en aide aux passagers d'embarcations de fortune, au large des côtes de la Tunisie et de Malte. En 2024, près de 2 500 personnes ont disparu ou sont mortes en Méditerranée, selon les chiffres de l'Organisation internationale pour les migrations. Et déjà près de 500 depuis le début de cette année.

Six enfants et trois bébés font partie des dizaines de personnes secourues hier par l'Ocean Viking en Méditerranée. 276 en tout, originaires des territoires palestiniens, d'Érythrée, d'Éthiopie, de Guinée, ou encore du Soudan. Des passagers épuisés, à bord de trois embarcations différentes en détresse, au secours desquelles s'est porté tour à tour le navire ambulance de l'ONG SOS Méditerranée.

L'Ocean Viking a été alerté une première fois par AlarmPhone, tôt le matin, pour signaler une embarcation en bois surchargée au large des cotes tunisiennes. Puis à deux autres reprises dans la journée. Les passagers des trois embarcations ont pu recevoir des soins, et être mises en sécurité à bord.

Les autorités maritimes italiennes ont attribué au navire le port d'Ancone, comme lieu de débarquement. Une décision que regrette l'ONG, car il est situé à quelque 1 500 km du lieu du dernier sauvetage. Une distance qui « impose quatre jours de plus de navigation aux rescapés » et qui éloigne l'Ocean Viking des zones où les naufrages sont les plus fréquents.