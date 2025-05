Afrique: Coupe de la Confédération - En finale aller, Berkane prend une belle marge face à Simba

Dans une finale aller à sens unique, le club marocain du RS Berkane a pris une belle option sur les Tanzaniens de Simba (2-0) ce samedi 17 mai. Les nouveaux champions du Maroc se rapprochent de leur troisième titre en Coupe de la Confédération.

C'est une marche vers l'histoire avant de rêver encore plus grand. En s'imposant sans trembler devant Simba en finale aller, le RS Berkane a fait un grand pas vers une troisième Coupe de la Confédération après ses sacres en 2020 et 2022. Surtout, il aura l'occasion d'égaler le record de trois Coupes détenu par le club tunisien du CS Sfax. Après, il sera l'heure d'aller plus haut pour voir jusqu'où ce club, racheté en 2009 par Fouzi Lekjaa, entre autres, ministre du Budget du Maroc et président de la Fédération marocaine de football, peut aller.

Le club de la ville située dans la région de l'Oriental au nord-est du Maroc va en effet disputer pour la première fois la Ligue des champions la saison prochaine après avoir décroché son premier titre de champion du Maroc. Mais en attendant, il faut continuer à rendre cette saison encore plus exceptionnelle avec un peut-être un nouveau trophée en attendant peut-être de remporter également la Coupe du Trône au Maroc.

Samedi donc, dans leur entre du stade municipal de Berkane les joueurs de Mouine Chaâbani ont surclassé ceux de Fadlu Davids dépassés par le rythme et l'intensité mis par leurs adversaires et sans doute bousculés aussi par la ferveur des 15 000 supporters adverses.

« C'est un petit stade, mais très intimidant, avait pourtant prévenu leur coach David. Nous devrons défendre beaucoup et je me suis préparé minutieusement à une telle situation », avait ajouté le technicien sud-africain. Tout cela a pourtant volé en éclat dès la 8e minute avec l'ouverture du score de Mamadou Camara. Le défenseur central sénégalais était à la réception d'un corner bien frappé par le pied gauche de Hamza El Moussaoui.

Les Tanzaniens pris à la gorge par le pressing des Marocains vont céder une deuxième fois sur un but d'Oussama Lamlioui, bien servi par Imad Riahi (29e). Les Marocains, avec une mainmise quasi-totale sur le match, manquent le troisième but encore par Lamlioui (29e) qui rate son face-à-face avec Moussa Camara. Les Tanzaniens pousseront également un ouf de soulagement lorsque l'arbitre annule un but de Youssef Mehri après l'intervention de la VAR en seconde période.

Le RS Berkane se rendra dans une semaine à Dar es Salaam avec une confortable avance et les Tanzaniens, qui disputent leur deuxième finale africaine, devront réussir un véritable exploit pour arrêter la marche vers l'histoire des Marocains.