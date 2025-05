Algérie: Osaka Kansai Expo 2025 - Le plan stratégique national de cybersécurité présenté au pavillon algérien

Alger — Le pavillon de l'Algérie à l'exposition universelle d'Osaka au Japon (Expo 2025) a organisé, dimanche, une conférence sur la cybersécurité, durant lequel les grandes lignes du plan stratégique national de cybersécurité en Algérie ont été présentées.

Cette conférence qui s'inscrit dans le cadre de la semaine thématique intitulée : "L'avenir de la société et de la mobilité" proposée par le Comité d'organisation de l'exposition, a été animée par des experts de l'entreprise Algérie Télécom et de l'opérateur de téléphonie mobile DJEZZY, lesquels ont exposé les principaux défis et les solutions adoptées par l'Algérie dans le domaine de la cybersécurité.

Dans ce cadre, le chef de département chargé de l'Union internationale des télécommunications à " Algérie Télécom", M. Mohamed Amine Benziane, a abordé le contenu du plan stratégique national de cybersécurité, en évoquant les pratiques en vigueur au niveau international en matière de mise en place du plan stratégique de cybersécurité.

Il a également passé en revue la contribution d'Algérie Télécom dans la mise en œuvre du plan stratégique national de cybersécurité.

De son côté, le représentant de la société DJEZZY, Walid Abbas, a donné une conférence sur la stratégie algérienne en la matière et ses objectifs escomptés ainsi que les modalités de son application.

Dans le même contexte, M. Abbas a mis en exergue les principaux axes sur lesquels s'appuie cette stratégie dans les années à venir, en vue de protéger le citoyen dans le cyberespace.

La conférence a suscité un vif intérêt parmi les participants intéressés par les solutions liées à la cybersécurité et les moyens de protéger les données.

L'Algérie participe à cette manifestation internationale qui a débuté le 13 avril et se poursuivra au 13 octobre 2025, dans le but de renforcer sa présence sur la scène internationale et d'établir de nouveaux partenariats dans divers domaines.