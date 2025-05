Soudan: Atelier sur les défis des écrivains à la lumière des progrès technologiques

La Bibliothèque Nationale, en coopération avec la Bibliothèque Publique de Port Soudan a organisé ce samedi un atelier sur les défis auxquels sont confrontés les écrivains à la lumière des progrès technologiques, sous le patronage du sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information, le Dr Graham Abdel Gader.

L'atelier a abordé l'impact de la technologie sur l'industrie du livre et les défis de la diffusion de la lecture numérique et des médias sociaux.

Dr. Graham, sous-secrétaire du ministère de la Culture et de l'Information a révélé qu'il existe des défis stratégiques auxquels sont confrontés les écrivains, les auteurs et l'État au sein du ministère concerné pour prendre des décisions appropriées, affirmant les résultats de l'atelier, qui a recommandé de prêter attention aux écrivains et de fournir les aides et les capacités nécessaires, exhortant le secteur privé à soutenir les écrivains, à allouer une dotation à l'écriture, à adopter certains écrivains et à les soutenir dans la publication, et à les former à la technologie.

Dr Osman Mirghani, consultant en psychologie, a parlé de l'importance du rôle des livres dans la société, des défis auxquels sont confrontés les livres à l'ère de la mondialisation et de la manière de convertir le contenu des livres en contenu numérique.