Les activités de l'initiative du président du Conseil de souveraineté, commandant en chef des forces armées, le général Abdel Fattah Al-Burhan, pour soutenir les familles des martyrs, des réfugiés, des personnes déplacées et des personnes touchées par la guerre ont commencé ce samedi à la Maison de la police à Port Soudan sous le slogan (Main dans la main) en présence du ministre de la Défense, le Lit-Gen Yass Ibrahim, du commissaire à l'aide humanitaire, Mme Salwa Adam Biniya et du représentant du ministère de la Culture et de l'Information, Dr. Nasrudine Muhammad , du ministre de la Gouvernance fédérale, du ministre de l'Énergie et du Pétrole, d'un certain nombre de sous-secrétaires, du vice-gouverneur de la Banque du Soudan, de certaines banques commerciales et d'hommes d'affaires.

Lors de son discours à l'événement, le ministre de la Défense a salué les efforts des fils fidèles de la patrie qui se sont défendus avec toute la détermination et ont fait preuve de constance dans le sacrifice et la réponse pour défendre la patrie dans cette guerre existentielle.

Le ministre a ajouté que sur la base des responsabilités sociétales et de l'intérêt des dirigeants de l'État pour l'aspect militaire et la gestion des opérations dans tous les axes, son intérêt pour l'aspect et l'axe humanitaire fait également partie de ses priorités afin d'établir les bases d'une vie décente, soulignant ce que l'initiative fait pour soutenir et aider toutes les familles de martyrs, les personnes déplacées, les réfugiés et tous ceux touchés par cette guerre.