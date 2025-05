Soudan: L'Université de Cambridge accueille le forum annuel de la Société soudanaise de recherche archéologique

L'Université de Cambridge a accueilli samedi le forum annuel de la Société soudanaise de recherche archéologique. Le symposium a présenté un certain nombre d'articles de recherche présentés par des chercheurs et des spécialistes, couvrant une variété de sujets, notamment les découvertes archéologiques au Soudan et des études spécialisées sur différentes étapes des anciennes civilisations soudanaises.

Certains articles universitaires ont également abordé les effets de la guerre en cours au Soudan sur les sites archéologiques et les musées, ainsi que les efforts internationaux visant à les protéger et à les préserver.

Dans son discours au symposium, l'ambassadeur Babiker Siddiq, chef de la mission soudanaise à Londres, a souligné que la guerre lancée par la milice terroriste FSR le 15 avril 2023, n'a pas seulement visé l'État et le peuple, mais s'est également étendue à la civilisation et à l'histoire soudanaises, comme en témoignent les attaques contre les musées, les sites archéologiques et les bibliothèques.

L'ambassadeur a appelé les gouvernements, les universités, les chercheurs et les institutions concernées à intensifier leurs efforts, notamment dans les domaines de la récupération des antiquités, de la réhabilitation des musées et des sites archéologiques, et du soutien et de la formation des chercheurs soudanais.

Il a également exprimé ses remerciements et sa reconnaissance à la Société soudanaise de recherche archéologique, au British Museum et aux universités britanniques, qui coopèrent depuis de nombreuses années avec les autorités compétentes au Soudan, notamment la Corporation générale des antiquités et des musées et les universités soudanaises. Cette coopération a donné lieu à de nombreuses découvertes archéologiques et à des projets réussis.