Ile Maurice: Le Dr Surennaidoo Naiken scelle un accord sanitaire historique à Madagascar

Après trois années de dialogue, de planification stratégique et de négociations rigoureuses, le Dr Surennaidoo Naiken (à g.), chirurgien mauricien de renommée internationale et président de l'ONG Humanitarian for Empowerment (HFE), a paraphé une convention historique avec le ministre malgache de la Santé, M. Randriamanantany Arivelo.

Signé dans la capitale malgache, cet accord marque un tournant dans la coopération médico-humanitaire entre HFE et les autorités sanitaires de Madagascar. Il pose les bases d'un partenariat durable, équitable et à forte valeur ajoutée pour les deux parties. Selon les termes de la convention, plusieurs axes prioritaires ont été définis, notamment : la chirurgie viscérale, thoracique et pédiatrique, la proctologie, l'orthopédie adulte et pédiatrique, la santé publique, l'action médico-sociale, ainsi que la formation spécialisée d'infirmiers en pédiatrie.

Le Dr Naiken, titulaire de nombreux titres internationaux (MD, FACS, FEBS, MAS, EMBA), s'est réjoui de cette avancée, qu'il qualifie de «pilier fondamental vers une médecine plus humaine, plus proche des besoins réels des populations les plus vulnérables». Il a souligné l'importance de l'autonomisation des systèmes de santé locaux et de la transmission du savoir, au coeur de l'action de HFE.

«Nous ne sommes pas là pour imposer, mais pour co-construire, dans un esprit de respect, de réciprocité et d'égalité», a-t-il déclaré lors de la cérémonie de signature.

La mise en oeuvre des projets s'appuiera sur une étroite collaboration avec l'Université de Médecine et le Centre Hospitalier Universitaire de Madagascar, assurant un ancrage académique et clinique indispensable à la durabilité des actions engagées.

Humanitarian for Empowerment, qui multiplie depuis plusieurs années ses interventions sur le continent africain, voit dans ce nouveau partenariat une opportunité de changer durablement les trajectoires de santé dans la région, tout en valorisant l'expertise mauricienne sur la scène internationale.