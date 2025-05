Ile Maurice: La composition de la délégation mauricienne fait polémique

document

Une lettre ouverte adressée au Premier ministre circule parmi les professionnels de santé, qui dénoncent une décision jugée «incompréhensible» concernant la composition de la délégation mauricienne à la prochaine Assemblée mondiale de la Santé de l'OMS. Médecins, infirmiers, pharmaciens et chercheurs, du public comme du privé, y expriment leur indignation face à ce qu'ils considèrent comme un manque de reconnaissance des compétences nationales.

Ci-dessous la lettre adressée au Premier ministre :

Représentation de Maurice à l'OMS : une décision incompréhensible qui suscite l'indignation des professionnels de santé

Lettre ouverte au Premier ministre

Monsieur le Premier ministre,

Alors que vous avez engagé une stratégie de rupture pour renforcer l'efficacité de l'État et redonner du sens à l'action publique, nous, professionnels de santé de divers horizons, exprimons aujourd'hui notre profonde déception face à la décision concernant la composition de la délégation mauricienne à la prochaine Assemblée mondiale de la santé de l'OMS. Il est certes logique et attendu que le ministre de la Santé y participe en tant que représentant politique de premier plan. Toutefois, nous jugeons inacceptable qu'un administrateur sans aucune expérience ni compétence en santé publique, proche de la retraite, soit désigné comme le seul accompagnateur du ministre à cette rencontre cruciale.

Pire encore, cette personne revient tout juste de Genève et y repart aussitôt, au moment même où elle aurait dû être présente à Maurice pour contribuer à la préparation du prochain budget de la santé. Ce départ soulève un double problème : absence de pertinence dans la composition de la délégation et manque de présence locale à un moment stratégique pour le secteur. C'est une décision inédite, incompréhensible et démobilisante. Elle laisse penser que la représentation internationale de Maurice peut être assurée par défaut, sans tenir compte de l'enjeu de fond que constitue l'Assemblée mondiale de la santé : l'élaboration des politiques globales en matière de santé, les opportunités de coopération, les financements, les alertes sanitaires et les orientations techniques qui impacteront directement notre système de santé dans les années à venir.

Alors que les autres pays envoient des délégations composées de médecins, de responsables sanitaires, de négociateurs et de diplomates chevronnés, Maurice semble faire le choix de l'improvisation, et cela au détriment de son image et de son influence. Cette décision envoie un message de mépris à l'ensemble du personnel de santé, déjà engagé avec dévouement dans des conditions souvent difficiles. Elle trahit un manque de reconnaissance envers les compétences nationales, pourtant nombreuses et disponibles.

Monsieur le Premier ministre, cette lettre se veut un appel à la responsabilité et à la cohérence. Dans un moment où chaque décision compte, nous espérons vivement que vous saurez rétablir le bon sens et garantir une représentation digne, compétente et alignée sur les ambitions que vous portez pour la santé à Maurice.

Respectueusement,

Les signataires :

Professionnels de santé du secteur public et privé Médecins, infirmiers, pharmaciens, chercheurs, gestionnaires hospitaliers, internes et retraités engagés