Ile Maurice: Le «palais» d'Ashley Rose sous la loupe

La Financial Crime Commission (FCC) a franchi une étape décisive dans son enquête sur le blanchiment d'argent en Maurice, en ciblant Ashley Rose, un homme d'affaires aux liens suspects avec plusieurs figures du monde criminel. Ce vendredi, la FCC a obtenu une Attachment Order (ordonnance de gel) concernant plusieurs biens appartenant à Ashley Rose et à Michaella Rose, dont une luxueuse propriété d'une valeur estimée à Rs 9,1 millions, située à Roche-Bois et surnommée le «Palais de Batterie-Cassée».

Cette décision intervient après plusieurs mois d'enquête, marqués par des soupçons croissants concernant les sources des fonds ayant permis à Rose d'amasser sa fortune en si peu de temps.

Ashley Rose n'est plus un inconnu pour les enquêteurs. Depuis 2019, ses activités financières et ses connexions avec des figures du narcotrafic et du blanchiment d'argent ont attiré l'attention des autorités. En 2023, il a été arrêté dans le cadre d'une affaire de blanchiment d'argent, après avoir été incapable de justifier l'origine des fonds ayant servi à l'achat de deux moteurs de bateaux.

Une descente menée par les officiers de la FCC à son domicile a permis de découvrir un bien immobilier de grande valeur, dont les caractéristiques rappellent un autre campement appartenant à Jean Hubert Celerine, également connu sous le nom de Franklin, une figure controversée de l'univers criminel.

Ces nouvelles découvertes n'ont fait que renforcer les soupçons des autorités, qui établissent désormais un lien entre Rose et Franklin, considéré comme l'un des principaux acteurs du trafic de drogue et du blanchiment d'argent. D'après les enquêteurs, Rose aurait agi en tant que prête-nom pour Celerine dans diverses transactions suspectes, accumulant des biens et des investissements dont la provenance reste obscure.

Ce n'est pas la première fois qu'Ashley Rose se retrouve dans le collimateur des enquêteurs. En 2019, il avait déjà été interrogé dans le cadre de l'enquête sur les biens de Ricardo Agathe, un autre individu tristement célèbre dans le milieu du trafic de drogue.