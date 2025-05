Ile Maurice: Georges Ah Yan raconte son aggression et porte plainte

Le travailleur social et conseiller du village de Mahébourg, Georges Ah Yan, a porté plainte contre plusieurs membres des forces de l'ordre, les accusant d'agression. Les faits se seraient déroulés dans la matinée du mercredi 14 mai, devant le restaurant dont il est le propriétaire.

Selon lui, un sergent de police l'aurait violemment pris à partie : «Il m'a giflé, arraché ma chemise et m'a jeté au sol», affirme-t-il, qualifiant l'incident de «profondément traumatisant».

Interrogé par notre rédaction, Georges Ah Yan raconte qu'environ une trentaine de personnes, accompagnées de représentants du conseil de district, se sont présentées devant son établissement, affirmant agir au nom de la Road Development Authority (RDA). Il déclare qu'aucun document officiel ne lui a été montré pour justifier l'arrachage des plantes qu'il avait cultivées à l'entrée de son commerce, ce qui l'a profondément troublé.

«Les plantes sont essentielles, elles produisent de l'oxygène», insiste-t-il avec émotion. Il dit avoir exprimé son désaccord, ce qui aurait entraîné une altercation avec les forces de l'ordre. «J'avais mal, j'avais peur. Je lui ai dit : "Larg mwa, mo pe mor"», raconte-t-il. Il affirme que c'est à ce moment-là que le policier aurait desserré son étreinte.

À la suite de l'incident, Georges Ah Yan a été examiné par un médecin et a reçu une Form 58. Il souffrirait encore de douleurs physiques et affirme avoir reçu plusieurs médicaments à l'hôpital. Ce qu'il dit vivre le plus difficilement, c'est son passage à la station de police, où il a été placé en cellule : «J'ai vécu cela comme un martyre», confie-t-il. Depuis, il dit ne plus avoir d'appétit et éprouver des troubles du sommeil. Il a été relâché dans l'après-midi, sans qu'aucune charge ne soit retenue contre lui. Malgré son état de détresse et son incompréhension face aux événements, Georges Ah Yan affirme vouloir désormais laisser la justice suivre son cours