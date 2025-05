Madagascar: ABC et BUT à Tanjombato - Une solution tout-en-un pour la construction et l'aménagement

Un nouvel espace commercial s'installe à Tanjombato avec ABC et BUT, spécialisés en construction et aménagement intérieur. Les clients bénéficient d'un large choix de produits, d'un service adapté et de facilités de paiement. Des promotions avantageuses accompagnent l'ouverture, offrant des réductions jusqu'à 50 %.

Un nouvel espace dédié à la construction et à l'aménagement intérieur vient d'ouvrir ses portes à Tanjombato. Situé en face de la galerie Smart, le magasin ABC et BUT propose une large gamme de produits pour les professionnels et les particuliers. Ce centre commercial moderne de 3 600 m²--2 200 m² pour ABC et 1 400 m² pour BUT--accueille le public du lundi au samedi, de 7h30 à 17h30. Avec un parking de cinq étages pouvant accueillir jusqu'à 240 véhicules, cet espace se veut pratique et accessible, répondant aux besoins des habitants du sud d'Antananarivo, notamment ceux de Tanjombato, Andoharanofotsy et Ankadimbahoaka.

Une offre complète pour la construction et l'aménagement

ABC propose un large choix de matériaux de construction, allant du ciment aux fers ronds, ainsi que de l'outillage (marteaux, perceuses, scies), des équipements électriques et de plomberie. Les marques européennes telles que Firman, Total, Welmax, KWB ou Arthur Martin garantissent des produits de qualité adaptés à tous les budgets. De son côté, BUT complète cette offre avec une sélection de meubles design (canapés, lits), tapis, luminaires, ustensiles de cuisine, électroménagers et articles de décoration.

Que ce soit pour une nouvelle construction ou une rénovation, le magasin permet aux clients de trouver tout ce dont ils ont besoin en un seul lieu. « Nous souhaitons simplifier la vie des clients en leur offrant une solution complète, sans qu'ils aient à multiplier les déplacements », explique Maevah Raharisolo, membre de l'équipe marketing d'ABC. « Ce magasin représente un gain de temps pour les habitants du sud de la ville, qui n'ont plus besoin de se rendre à La City Ivandry », ajoute Nancie Randriamihaja, du marketing de BUT.

Une expérience client optimisée

Le magasin adopte un concept de libre-service assisté, permettant aux clients d'explorer les produits à leur rythme. Une signalétique claire facilite la navigation, tandis que des commerciaux formés, discrets mais disponibles, sont présents pour conseiller les visiteurs. « Notre objectif est que chaque client reparte avec une solution adaptée à son projet et à son budget », précise un responsable. Afin de rendre les achats plus accessibles, ABC et BUT proposent des facilités de paiement : jusqu'à cinq fois sans frais ou sur douze mois avec un dossier simplifié. Les salariés sous contrat CDD ou CDI peuvent également profiter d'achats groupés pour les entreprises. Tous les produits bénéficient d'une garantie de deux ans, gage de confiance et de qualité.

Des promotions pour l'ouverture

À l'occasion de l'ouverture, des remises allant jusqu'à 50 % sont proposées sur des marques comme Arthur Martin ou Cyril Lignac, en plus des promotions habituelles pouvant atteindre 30 %, également disponibles à La City Ivandry. Une opportunité pour concrétiser ses projets à moindre coût. Avec ce nouvel espace à Tanjombato, ABC et BUT se rapprochent des consommateurs et s'adaptent aux besoins des foyers malgaches. Professionnels, particuliers ou revendeurs peuvent désormais compter sur ce magasin pour les accompagner dans leurs projets de construction et d'aménagement.