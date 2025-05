Ile Maurice: Notre compatriote exilée Kelly Wayne briguera le titre le 23 mai

Kelly Wayne, artiste peintre qui a obtenu le droit d'asile en France du fait que l'État mauricien refusait de reconnaître son statut de femme, briguera le titre de Miss T France 2025, le 23 mai. Elle figure parmi les huit finalistes. Sur place, le jury choisira la gagnante mais le public, qu'il soit de la métropole française ou de n'importe quel pays, peut également voter depuis le 1eᣴ mai (voir le lien à la fin de l'article).

Les objectifs du concours Miss T France 2025 sont clairs : élire une ambassadrice pour la communauté transgenre en France, offrir de la visibilité et surtout éduquer car «beaucoup de gens font des amalgames, ne comprennent pas ce que cela signifie d'être une femme transgenre. Ce concours permet de faire tomber les préjugés», raconte Kelly Wayne.

Si elle a choisi d'y participer, c'est pour deux raisons. La première, c'est parce que ce concours n'est pas un concours de beauté classique. Elle le fait ensuite parce qu'elle veut faire entendre sa voix après plus de 13 ans de lutte contre l'injustice et la transphobie. «Je veux raconter mon histoire, mon injustice et la discrimination que je subis depuis 2013 de la part de l'administration mauricienne, ainsi que la suppression de mon passeport mauricien en 2020 à cause de mon opération, sous prétexte que Maurice ne sait pas com- ment me reconnaître en tant que femme. Aujourd'hui, je me retrouve exilée en France, un pays formidable qui m'a accueillie et m'offre enfin la chance de vivre librement. Malheureusement, cette injustice dure depuis bien trop longtemps. Cette fois, j'ai décidé d'aller jusqu'au bout.»

À travers ce concours, elle a l'opportunité de prendre la parole dans les médias français. «Même si, à Maurice, vous m'avez beaucoup aidée - les journalistes ont toujours été présents -, cette fois, je veux raconter à la France entière comment l'île Maurice, ce pays de cartes postales, traite ses compatriotes.» Ce faisant, elle veut aussi transmettre un message aux jeunes générations pour qu'elles n'aient pas à vivre ce qu'elle a vécu. «Je ne suis pas seule dans cette situation : nous sommes nombreuses. J'espère de tout cœur que cela pourra faire bouger les choses.»

Les inscriptions au concours Miss T France 2025 sont ouvertes depuis octobre 2024. Si Kelly Wayne ignore combien de participantes il y avait initialement, elle sait qu'il y avait des représentantes de pratiquement tous les départements français. Au final, seules huit candidates ont été sélectionnées pour la grande finale, dont elle.

C'est la première fois que l'artiste peintre mauricienne participe à un concours de ce genre. «Je suppose qu'il y aura des épreuves et je sais que nous devrons défiler dans plusieurs tenues. Mais ce qui compte le plus, c'est le projet social pour la communauté transgenre, en France et ailleurs, ainsi que le discours et l'histoire personnelle de chaque candidate. Mon objectif est de raconter mon parcours et de dénoncer les discriminations qui existent encore aujourd'hui dans notre société.» C'est hier qu'elle est partie pour Paris afin de se préparer pour la finale, qui aura lieu à la Halle Pajol, le 23 mai. «Ce temps me permettra de bien me préparer pour cet événement important.»

Elle ne connaît pas encore personnellement les autres finalistes. «On a juste échangé rapidement sur les réseaux sociaux.» Dans le passé, des participantes aux concours de beauté classiques se sont déjà plaintes de petites mesquine- ries dont elles ont fait l'objet de la part d'autres candidates. Kelly Wayne ne craint pas ce type de réactions. «Franchement, ce sont des enfantillages et je ne me laisse pas distraire par cela. Je n'ai ni le temps ni l'énergie à perdre dans les choses inutiles. Je suis un soleil à moi seule. On ne pourra jamais m'empêcher de briller.»

Elle n'est pas en faveur des concours classiques autorisant des femmes cisgenres et celles transgenres à y participer. «C'est une opinion personnelle : mélanger les femmes cisgenres et les femmes transgenres n'est pas très équitable. On ne peut pas vraiment comparer une beauté naturelle à une beauté chirurgicale.»

Le vote public pour le concours Miss T France 2025 est ouvert depuis le 1er mai et Kelly Wayne a été agréablement surprise de voir que des Mauriciens ont déjà commencé à voter. «Le soutien des Mauriciens jusqu'ici a été immense. Merci du fond du cœur à tous mes abonnés qui ont joué le jeu, surtout ceux qui me suivent sur TikTok - vous êtes plus de 83 000 ! Cela m'aide énormément. Les votes du public sont très importants : ils me permettent d'accéder directement au Top 5. C'est pour cela que j'ai besoin que tout le monde se mobilise !»