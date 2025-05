Afrique de l'Ouest: L'ambassadeur Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed présente ses lettres de créances au Président Bassirou Diomaye FAYE

Après un passage remarquable à la tête de plusieurs stations ministérielles et directions publiques en Mauritanie, le diplomate discret et polyglotte " SEM Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed a présenté ses lettres de créances jeudi 15 mai 2025 à Dakar, au président de la République du Sénégal, Son Excellence Monsieur Bassirou Diomaye FAYE, l'accréditant en qualité d'ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République Islamique de Mauritanie auprès de la République du Sénégal. Mission diplomatique chevaleresque sur fond d'enjeux stratégiques pour un homme passionné des grands challenges. Exclusif

À 62 ans, Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed BARIKALLA, ce natif de Nouadhibou pose ses baluchons dans la capitale sénégalaise. L'ancien ministre de l'Équipement et des Transports du gouvernement mauritanien de 2023 à 2024, diplômé de la prestigieuse université de Valenciennes (France) où il a décroché le titre de docteur en Energétique avec la mention très honorable, a présenté jeudi dernier ses lettres de créances au Président de la République du Sénégal SEM Bassirou Diomaye FAYE au palais Roume.

Au cours de la cérémonie, le tout nouveau ambassadeur mauritanien a transmis au président sénégalais les salutations et les voeux de succès du Président de la République, Son Excellence Monsieur Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani. A son tour, SEM Bassirou Diomaye FAYE a remercié Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed de bien vouloir transmettre au Président de la République Islamique de Mauritanie ses salutations et ses voeux de succès et de prospérité pour le peuple mauritanien.

Il a saisi cette occasion pour se féliciter du niveau exceptionnel des relations entre les deux pays frères, qui puisent leurs sources dans une longue histoire commune, et qui se sont renforcées depuis l'avènement des nouvelles autorités sénégalaises à la tête du pays par la volonté ferme des deux chefs d'État, dans de multiples domaines d'intérêt commun.

Un homme du sérail, acteur majeur des équilibres diplomatiques

L'ambassadeur Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed, père de 5 enfants qui a dirigé avec brio de 2005-2007 le stratégique Ministère de l'Energie et du Pétrole, la Délégation générale à la Solidarité Nationale et à la Lutte contre l'Exclusion « TAAZOUR » (2022- 2023) et l'Autorité de la Zone Franche de Nouadhibou, avec rang de Ministre de 2020 à 2022 et la Société Mauritanienne de l'Electricité (SOMELEC) remplace à ce poste Ahmedou Ould Ahmedou muté à New Delhi ( Inde) Le nouvel ambassadeur mauritanien accrédité au Sénégal, homme du sérail, souffle-t-on dans les milieux avertis, est un passionné de la culture des peuples et fin connaisseur de la géopolitique et des équilibres diplomatiques majeurs. Mohamed Aly Ould Sidi Mohamed est l'auteur du Livre : « Pétrole et Energie en Mauritanie (août 2005-mars 2007) - Bilan et Perspectives » riche de 278 pages avec une première édition publiée en juin 2008.