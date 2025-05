Togo: L'AS OTR trace sa route vers le titre

La 21e journée du championnat national de première division s'est jouée ce dimanche avec à la clé des résultats déterminants pour le haut du tableau. L'AS OTR s'est imposée comme le grand vainqueur du week-end, tandis que ses poursuivants tentent de maintenir la pression.

En dominant Doumbé FC par un net 3-0, l'AS OTR confirme son statut de leader incontesté. Avec 39 points au compteur, le club de la capitale creuse l'écart et s'installe confortablement en tête du classement.

Gbohloe-su n'a pas tremblé non plus. Le club a signé une victoire importante face à Étoile Filante (2-0), lui permettant d'atteindre les 36 points. Un résultat qui le maintient à trois longueurs du leader et confirme son rôle de dauphin sérieux dans la course au titre.

Le choc de la journée opposait l'ASCK à l'ASKO, deux poids lourds de la région de la Kara. Le match a toutefois accouché d'un score nul et vierge (0-0). L'ASCK, avec désormais 35 points, rate l'occasion de doubler Gbohloe-su et reste en troisième position.

Au total, 10 buts ont été inscrits au cours de cette 21e journée, signe d'une compétition de plus en plus serrée où chaque point compte dans la course au titre comme dans la lutte pour le maintien.

À neuf journées de la fin, les écarts restent faibles en haut du tableau, promettant une fin de saison haletante.

______

Résultats

Doumbe FC - AC OTR (0-3)

ASKO - ASCK (0-0)

Gomido FC - As Binah (1-0)

Etoile filante - Gbohloe-su (0-2)

FC Espoir - CDF Haknour (1-0)

Unisport FC - Entente 2 (0-2)

Tambo FC - Ac Barracuda (1-0)

Classement

1- AS OTR (39pts +10)

2- Gbohloe-su (36pts +0)

3- ASCK (35pts +8)

4- FC Espoir (33pts +9)

5- Entente 2 (32pts +1)

6- Unisport FC (32pts +8)

7- ASCK (31pts +7)

8- As Binah (28pts +1)

9- Tambo FC (27pts +4)

10- Gomido FC (26pts +4)

11- AC Barracuda (24pts +3)

12- Étoile filante (22pts -7)

13- CDF Haknour (18pts -12)

14- Doumbe FC (8pts -36)