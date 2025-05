Tunisie: Hajj 2025 - Aujourd'hui, départ des premiers pèlerins tunisiens vers les lieux saints

Le coup d'envoi officiel de la saison du Hajj 2025 en Tunisie a été donné ce dimanche matin 18 mai 2025 avec le départ des deux premiers vols à destination des lieux saints de l'islam, au départ de l'aéroport international de Tunis-Carthage.

Les deux vols, programmés pour 10h00, transportent respectivement 235 et 272 pèlerins. Les opérations d'accueil et d'orientation des fidèles ont démarré tôt dans la matinée à la station des pèlerins de l'aéroport, sous la supervision des équipes de l'Office de l'aviation civile et des services de sécurité aéroportuaire. Les pèlerins ont été accompagnés dans l'accomplissement des formalités administratives et sanitaires.

Les départs se poursuivront au cours des prochains jours depuis les aéroports de Sfax, Monastir, Djerba, Tozeur et Tabarka, dans le cadre d'un dispositif logistique national coordonné.

Selon les données officielles, 10 982 pèlerins tunisiens effectueront le Hajj cette année. Leurs âges varient entre 24 et 90 ans. La délégation tunisienne comprend également 330 encadrants et membres de l'équipe d'accompagnement, représentant divers corps professionnels : religieux, médical, administratif et logistique.

Le ministère des Affaires religieuses a rappelé aux pèlerins la nécessité de vérifier scrupuleusement les horaires de départ et de se présenter à l'aéroport au moins cinq heures avant l'embarquement, afin d'assurer un déroulement fluide des opérations.

Parallèlement, le ministère de la Santé a publié une série de recommandations médicales afin de garantir la sécurité sanitaire des pèlerins tout au long de leur séjour, insistant notamment sur l'hydratation, la prévention des infections respiratoires et le respect des protocoles sanitaires en vigueur.

L'État tunisien mobilise, comme chaque année, d'importants moyens humains et logistiques pour assurer le bon déroulement de cette opération spirituelle majeure.