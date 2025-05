Togo: Breaking, vibes et passion

La danse n'est plus un simple passe-temps au Togo. Elle devient un levier d'avenir, un terrain d'expression, un moteur de transformation. Et cette année, Lomé se prépare à vibrer au rythme d'un événement hors norme : le All Star Battle International, festival majeur des danses urbaines.

Et cette année, Lomé se prépare à vibrer au rythme d'un événement hors norme : le All Star Battle International, festival majeur des danses urbaines, organisé par No Limit Crew Association, avec le soutien déterminé de la Fédération Togolaise de Danse (FTD).

Pendant neuf jours intenses, Lomé devient le quartier général de la danse hip-hop en Afrique. Battles épiques, ateliers, spectacles, shows enflammés... 2000 festivaliers, venus d'Afrique, d'Europe et des Caraïbes, convergent vers la capitale togolaise pour célébrer la culture urbaine dans toute sa richesse.

Au coeur de l'événement : le Breaking, discipline désormais olympique, qui explose en créativité, en technicité et en énergie brute. Plus de 70 danseurs, parmi les meilleurs du continent, de France ou encore de Martinique, s'affronteront dans des joutes spectaculaires où chaque mouvement compte.

En apportant son appui à cette initiative, la FTD envoie un signal fort : la danse est une discipline sérieuse, porteuse de formation, de débouchés professionnels et d'impact social. Elle mobilise les jeunes, les rassemble et leur donne les moyens d'exister artistiquement -- et économiquement.

Lomé ne se contente plus d'accueillir, elle s'impose comme un carrefour incontournable de la culture urbaine en Afrique. Ce festival, bien plus qu'un événement artistique, devient une plateforme de rayonnement, un espace d'échanges culturels et une vitrine du talent togolais.

Culture, jeunesse et ambition

Avec ce soutien stratégique, la FTD affirme sa volonté de structurer l'écosystème de la danse, d'en faire un levier d'émancipation pour la jeunesse et de porter haut les couleurs des industries culturelles togolaises.

Le All Star Battle International, c'est du style, du rythme, de l'impact. C'est Lomé qui danse, le Togo qui avance.