Tunisie: Coupe de Tunisie/Quarts de finale - USBG-EGSG 2-2 ( 8-7 TAB) - L'USBG a eu très chaud !

Le quart de finale entre l'USBG et EGSG n'a livré son verdict qu'après 120 minutes de jeu et une longue et palpitante série de tirs au but

USBG-EGSG (2 à 2). Buts de Faid Ben Hassine (31' et 104 ' s.p) pour EGSG) et de Houcemeddine Souissi (90'+1) et Adnène terme Yâakoubi (109 ') pour l'USBG qualifiée aux tirs au but (8 à 7).

USBG-EGSG a été un match ouvert et marqué par un fort suspense et un beau chassé-croisé. Il s'est terminé par un but partout dans le temps réglementaire (but de Faid Ben Hassine sur penalty (31') pour EGSG et de Houcemeddine Souissi (90 + 1) sur une superbe reprise à l'entrée de la surface de réparation pour l'USBG.

Ce n'est pas tout, deux nouveaux buts aux prolongations (le même Faid Ben Hassine (104 '), toujours sur penalty pour les Gafsiens, et Adnène Yâakoubi (109 ') pour les «Jaune et Noir» de Ben Guerdane. L'USBG et EGSG n'ont pu être départagées que par les tirs au but. Les hommes de Afouène Gharbi, grâce à 8 tirs réussis contre 7 pour les protégés de Skander Kasri, ont obtenu leur billet pour les demi-finales.

Le gardien Ali Frioui, qui a réalisé de nombreux arrêts déterminants dans ce match, n'a pas connu la même réussite dans la séance des tirs au but. Cependant, il a raté deux fois le tir dont il s'est chargé. Le premier, stoppé par Noureddine Farhati, a été rejoué mais cette deuxième chance accordée au portier gafsien a été gâchée de nouveau cette fois par un tir sur le poteau. Noureddine Farhati, quant à lui, a eu le mérite de faire un dernier bel arrêt décisif qui a envoyé ses coéquipiers en demies. Contrairement aux préjugés, l'USBG a sous-estimé le match croyant bien que c'étaait gagné d'avance. Or, la coupe n'a pas de préjugés.

USBG : Farhati, Machmoum (Hamed), Abderrazak (Touis), Yeken (Bououni), Taous, Banga, Mbida, Loussoukou (Aydi), Souissi, Belwafi (Ben Ahmed), Yâakoubi.

EGSG : Frioui, Horchani, Châabani, Mejri, Béchaîeb, Barbati, Haithem Mbarek, Mahamedi (Hazem Mbarek), Ben Hassine, Chokri (Mkademi), Taleb (Omrani).