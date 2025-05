Cote d'Ivoire: La Grande dictée 2025 - Record de participation à la présélection d'Abidjan

La finale de la sixième édition de la Grande dictée organisée par l'association Akwaba culture est prévue le 31 mai, à Abidjan.

Les organisateurs tablaient sur 500 candidats maximum, mais la présélection d'Abidjan de la Grande dictée 2025, le 3 mai, dans les locaux de l'Ecole nationale d'administration (Ena) aux Deux-Plateaux, a drainé jusqu'à 700 candidats.

Pour Isabelle Kassi Fofana, présidente de l'association Akwaba culture qui est à l'initiative de ce concours, cela démontre l'« immense intérêt » que les Ivoiriens accordent à ce concours. « C'est très agréable de voir autant de monde, des responsables d'entreprises, des pères et mères de famille se mélanger avec des étudiants, des élèves, des chauffeurs de taxi, etc. pour évaluer leur niveau en dictée. Cela signifie que notre initiative est noble et cela fait mentir ceux qui disent que les Ivoiriens ne s'intéressent pas aux choses d'ordre intellectuel, de la réflexion. Ce bel engouement nous encourage à continuer », s'est-elle félicitée.

Les trois candidats arrivés en tête dans le classement ont reçu une prime d'encouragement. Mais les 70 premiers ont été retenus pour la finale. Ils s'ajouteront aux 50 premiers retenus à la présélection de Yamoussoukro, ce qui donnera un total de 120 candidats pour la finale prévue le 31 mai, à Abidjan.

Concours annuel rassemblant des participants de tous âges et de tous niveaux, la Grande dictée, qui est à sa 6e édition cette année, est une initiative visant à non seulement améliorer les capacités rédactionnelles des participants (orthographe, syntaxe, grammaire, etc.), mais aussi à célébrer la richesse de la langue française en valorisant les littératures ivoirienne et africaine.

Le texte soumis aux candidats pour cette présélection d'Abidjan est extrait du roman « Debout-payé » de l'écrivain ivoirien Gauz.

De grandes personnalités du monde culturel et universitaire comme le journaliste et écrivain Cheick Yvan, l'écrivain et universitaire Cédric Marshall Kissy et Henri N'Koumo ont contribué à rehausser par leur participation active l'éclat de cette étape.