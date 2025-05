Sénégal: Landing Savané célébré, son humanisme et son engagement magnifiés

Dakar — Landing Savané, considéré comme le porte-drapeau d'une gauche révolutionnaire, a été célébré, samedi au théâtre national Daniel Sorano, par sa famille biologique et politique, ses amis, proches, camarades de promotion, entre autres, lors d'une cérémonie de "Sargal" (Hommage, en wolof), a constaté l'APS.

L'évènement dénommé "Sargal Landing" a été placé sous le thème "Une vie d'engagement politique au service du peuple", et a été marqué par une exposition retraçant les plus importantes étapes du parcours académique, intellectuel, politique, professionnel et personnel de l'homme.

Les nombreux intervenants ont été unanimes, dans leurs témoignages, à saluer l'humanisme, la simplicité, l'humilité et le sens de l'engagement du secrétaire général du parti de gauche And Jëf/PADS Authentique.

"Landing est un homme assez spécial, parce jamais il n'aimait qu'on mette en avant son point de vue. C'est un homme responsable, il est le garant de l'unité du parti +And-Jëf/PADS devenu And Jëf/PADS Authentique. Malgré la pertinence de son point de vue, il suivait la majorité qui, souvent, avait tort", a témoigné son épouse Marie Angélique Savané avec qui il chemine depuis 57 ans.

Elle a profité de l'occasion pour partager avec l'assistance plusieurs anecdotes ayant rythmé leur vie, comme lorsqu'un de leurs amis a voulu pousser Landing Savané à lui trouver une co-épouse, elle la féministe aguerrie.

Le journaliste Vieux Savané, jeune frère de la vedette du jour, a essentiellement articulé son témoignage sur la période d'enfance et de jeunesse, en exaltant l'humanisme de ce "monument de la vie politique sénégalaise".

"Lors de la célébration de fêtes religieuses, il mettait la pression à nos parents, car il ne voulait pas garder ses habits neufs, préférant les donner à un camarade moins chanceux. Il est généreux, profondément humain, irrémédiablement tourné vers l'autre", a déclaré Vieux Savané.

Pape Galy Sarr, président de Regroupement des enfants de gardes républicains (Regards) Landing Savané, 80 ans, membre fondateur de cette association, est une "voix lucide, un esprit libre et le symbole d'un parcours hors du commun".

"Il a contribué à la formation de plusieurs cadres et leaders politiques, syndicaux et de la société civile qui, chacun à sa manière, mène quotidiennement des batailles pour sortir le Sénégal et l'Afrique du sous-développement", a dit, pour sa part, Amadou Tidiane Guiro, président du comité d'organisation de la cérémonie d'hommage et membre fondateur d'And Jëf/PADS.

Présents à l'évènement, les chanteurs Baba Maal, Abou Thiam Ngary Lao, Cheikh Guissé du groupe Frères Guissé, Pape du groupe Pape et Cheikh ont entonné de belles mélodies à la gloire de Landing Savané qui, gagné par l'émotion, s'est montré peu disert.

De nombreuses personnalités politiques, universitaires, syndicales et culturelles se sont déplacées pour prendre part à la cérémonie d'hommage.