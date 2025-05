Gabon: La Direction Générale de la Prévoyance Sociale rend visible la politique d'inclusion sociale prônée par le Chef de l'Etat

Lancée le 29 avril 2025 à l'hôtel de ville de Libreville, le Programme Citoyenneté et Protection Sociale relatif à la distribution d'actes de naissance aux personnes dites apatrides se poursuit dans le Grand Libreville.

Pour s'assurer du bon déroulement de cette opération d'envergure et de portée hautement sociale, la Directrice Générale de la Prévoyance Sociale, qu'accompagnaient ses collaborateurs et le Conseiller en Communication du Ministre des Affaires Sociales et l'Inclusion, Jean Corneille Mangoungou, a déposé ses valises à Kango, Ntoum et Cocobeach.

Dans les trois localités de la province de l'Estuaire, Solange Gnoundou Massinga S'est bien rendue compte de l'engouement suscité par cette opération.

Il reste aussi que l'on observe à certains endroits une lenteur dans le retrait de ce précieux sésame par les bénéficiaires.

A la lumière de ce constat, la Directrice Générale de la Prévoyance Sociale, au nom du Ministre de tutelle, Nadine Nathalie Awanang Epse Anato, a indiqué aux populations qu'au delà de la date butoir du 19 mai 2025, les bénéficiaires de cette reconnaissance juridique peuvent continuer à récupérer leurs actes de naissance.

Car le Président de la République, Chef du Gouvernement, dans ses quinze annonces clés pour la transformation radicale du Gabon, la restauration de la dignité de ses compatriotes constitue, en a point douter, l'un des engagements fort pris par le numéro un gabonais.

En terme des statistiques, 1175 actes de naissance ont été transcrits dans le département du Komo Kango, soient 788 délivrés.

Prévue pour s'achever le 19 mai prochain, cette campagne de distribution d'actes de naissance et d'enrôlement à la CNAMGS est le fruit d'une franche collaboration entre l'Unicef et le gouvernement gabonais, via le Ministère des Affaires Sociales et de l'Inclusion.