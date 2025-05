Sénégal: Thionokh - Vingt-sept communautés de femmes annoncent leur renoncement de la pratique de l'excision

Au total, vingt-sept communautés de femmes de Thionokh, un village de la commune de Vélingara Ferlo, dans le département de Ranérou, ont déclaré, dimanche, publiquement, avoir abandonné de manière définitive la pratique de l'excision.

"Nous prenons en toute connaissance de cause l'engagement de tourner le dos à toute pratique de l'excision et des mariages d'enfants", a déclaré Maimouna Kâ, membre de ces dites communautés, au cours d'une cérémonie de déclaration publique marquant l'abandon de cette pratique dans cette localité.

Cette décision est le fruit d'un long processus ponctué par des programmes d'éducation de base déroulés par l'ONG Tostan, qui a usé d'arguments juridiques et médicaux pour convaincre les exciseuses.

Selon la porte-parole de ces dernières, leur annonce a aussi été motivée par "des programmes d'apprentissage à grande échelle menés par des équipes de mobilisation sociale pour des changements de comportement et la préservation de la santé des filles et des femmes".

Lors de cette cérémonie de déclaration publique, Maïmouna kâ a exprimé leur reconnaissance à l'ONG pour les efforts fournis dans l'amélioration de leurs conditions de vie.

"L'ONG Tostan a abattu un excellent travail pour arriver à cette journée de déclaration, en menant plusieurs activités dont des réunions, des ateliers et la mise en place de comités de suivi et de pilotage pour arriver à ce résultat", a souligné Assane Diop, représentant la ministre de la Famille et des solidarités.

Il s'est notamment félicité du résultat obtenu, reconnaissant toutefois que le processus n'a pas été facile, car "il a fallu convaincre les populations, sensibiliser les exciseuses sur les risques juridiques qu'elles encouraient et les conséquences néfastes" sur les personnes excisées, sur le plan médical, toute en se basant sur un argumentaire religieux.

Le représentant de la ministre de la Famille et des solidarités n'a pas non plus manqué de souligner la difficulté pour les femmes d'abandonner une pratique culturelle.

La déclaration publique d'abandon de l'excision par les femmes de Thionokh a pu être possible, grâce à "un programme de renforcement de capacités, des activités de mobilisation sociale, des émissions de radio, des rencontres inter villageoises, l'implication des jeunes et des leaders religieux et l'accompagnement des personnels de santé", a fait savoir Mamadou Bâ, sous-préfet de Vélingara Ferlo.