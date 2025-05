Cote d'Ivoire: Grand-Bassam - Inauguration de la Maison de l'art, nouveau joyau de la culture ivoirienne

La ville historique de Grand-Bassam a accueilli, ce jeudi 15 mai 2025, l'inauguration officielle de la Maison de l'Art. Il s'agit d'un espace dédié à la promotion de l'art contemporain africain et à la valorisation du patrimoine culturel ivoirien.

Coupure du ruban, dévoilement de la plaque inaugurale, visite guidée des lieux et l'exposition inaugurale intitulée Souffle, symbole d'un renouveau artistique pour la Côte d'Ivoire et d'une renaissance culturelle pour la ville de Grand-Bassam. Toute chose qui fait dire que cette restera gravé dans les annales culturelles de la Côte d'Ivoire.

Fruit d'un partenariat entre la Fondation Société Générale Côte d'Ivoire (SGCI) et le Ministère de la Culture et de la Francophonie, cette initiative concrétisée depuis le 23 juin 2022 incarne la volonté partagée de faire de l'art un levier de développement et d'attractivité culturelle.

Cette cérémonie d'inauguration placée sous le Haut Patronage du Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des Sports et du Cadre de Vie, Dr Robert Beugré Mambé a réuni de nombreuses personnalités gouvernementales, diplomatiques, institutionnelles, religieuses ainsi que le corps préfectoral.

Située au coeur de Grand-Bassam, dans l'ancien Hôtel de la Poste et Douane, bâtiment classé au patrimoine mondial de l'UNESCO, la Maison de l'Art ambitionne de devenir un centre névralgique de création, d'échanges et d'inspiration pour les artistes, professionnels de la culture et amateurs d'art.

Présent à cette occasion, M. Patrick Blas, Directeur Général de la SGCI et Président de la Fondation, a présenté la Maison de l'Art comme un « espace vivant de création et de rencontre, destiné à encourager l'innovation artistique et à renforcer le dialogue culturel ».

Pour sa part, la Ministre de la Culture et de la Francophonie, Mme Françoise Remarck, a salué la qualité du partenariat public-privé qui a permis la réalisation de ce projet d'envergure. Elle a exprimé sa reconnaissance envers tous les partenaires impliqués et souligné l'engagement du Président de la République, Alassane Ouattara, pour le rayonnement de la culture ivoirienne. Selon elle, la Maison de l'Art représente « un souffle nouveau pour la préservation, la transmission et la promotion de notre culture » ainsi qu'« un tremplin pour le rayonnement international de l'art ivoirien et africain ».

Il souligner que la transformation du bâtiment a été confiée au cabinet Koffi & Diabaté Architectes, qui a mené les travaux dans le strict respect des normes de l'UNESCO, en raison du statut patrimonial du site.

Le musée comprend deux salles d'exposition permanente, une salle d'exposition temporaire, une résidence d'artistes avec atelier, un espace café-restaurant, des salles de réunion.

L'ouverture au public est prévue pour le 28 juin 2025, marquant ainsi le début d'une nouvelle ère pour la scène artistique ivoirienne.