Madagascar: Belo-sur-Tsiribihina - Trois rescapés du Nofy Be, retrouvés après trois jours, dont un Français

Le calme est revenu à Belo-sur-Tsiribihina après plusieurs jours de tension. Trois membres d'équipage, dont un ressortissant français, portés disparus en mer depuis le 14 mai, ont été retrouvés sains et saufs samedi dernier, après trois jours de recherches intensives.

La mésaventure a commencé lorsque le Nofy Be, un petit bateau naviguant de Morondava vers Belo-sur-Tsiribihina, a fait naufrage. Dans la nuit du 14 mai, une annexe transportant trois personnes, dont le Français Frédéric Bouvier et son compagnon Zami de Tsiribihy, s'est détachée du navire principal dans des circonstances encore nébuleuses. Le reste de l'équipage, resté à bord du bateau, a immédiatement entamé des recherches, en vain dans un premier temps.

« Des amis très proches sont partis en mer à bord du Nofy Be, un bateau sur lequel j'ai travaillé pendant des années », confiait un proche du ressortissant français, visiblement ému. Les recherches, menées par des proches, des pêcheurs locaux et les autorités maritimes, ont permis de localiser les naufragés au bout de trois jours. Épuisés mais vivants, ils ont été secourus et immédiatement pris en charge par les services de santé.

Des examens médicaux ont été réalisés pour s'assurer de leur état de santé, qui ne présente heureusement aucune inquiétude. Une enquête a été ouverte par les forces de l'ordre afin de déterminer les circonstances exactes de l'incident. Il s'agira notamment de comprendre pourquoi l'annexe s'est détachée et si des négligences techniques ou humaines sont en cause. Pour Frédéric Bouvier, Zami et leur compagnon d'infortune, c'est une fin heureuse après une épreuve qui aurait pu leur coûter la vie. À Belo-sur-Tsiribihina, la communauté locale se réjouit du dénouement et rend hommage à la solidarité qui a permis ce sauvetage.