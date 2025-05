Madagascar: Recherche médicale - Une molécule contre les cellules cancéreuses métastatiques

Une équipe française de chercheurs de l'Institut Curie, de l'Inserm et du CNRS, viennent de faire une découverte prometteuse : une molécule capable de venir à bout des cellules cancéreuses métastatiques jusqu'ici résistantes aux chimiothérapies. Cette recherche médicale établit qu'il est possible, via une nouvelle molécule, de déjouer les stratégies des cellules cancéreuses métastatiques pour résister aux chimiothérapies.

En effet, ces cellules, pour résister aux médicaments et pour pouvoir continuer à migrer plus loin dans l'organisme, accumulent certains métaux tels le cuivre et le fer. En revanche, il a été constaté qu'en agissant ainsi, les cellules cancéreuses sont également sensibles à l'oxydation. Aussi a-t-il été mis au point une molécule appelée fentomycine (Fento-1) qui agit à l'intérieur de ces cellules cancéreuses résistantes, provoquant leur mort par oxydation.

A l'heure actuelle, cette recherche est encore au niveau académique. Dans le futur, elle pourrait aboutir à la mise au point de nouveaux médicaments capables d'éliminer les cancers métastatiques. Ceux-ci sont actuellement à l'origine de plus de 70% des décès par cancers.