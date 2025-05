Madagascar: For Good Connections - 72 jeunes footballeurs sensibilisés aux dangers du numérique

Soixante-douze enfants se sont réunis sur le terrain synthétique d'Andohalo pour une journée alliant sport et éducation, ce samedi. Organisé par l'Union des Clubs et Écoles de Football (UCEF) et Orange Madagascar, l'événement For Good Connections a sensibilisé ces jeunes de moins de 13 ans aux dangers d'un usage excessif des écrans, tout en prônant la cybersécurité à travers des activités ludiques et du football.

Samedi dernier, le terrain synthétique d'Andohalo a accueilli un événement marquant dans le cadre du projet For Good Connections. Organisée par l'Union des Clubs et Écoles de Football (UCEF) en partenariat avec Orange Madagascar, cette initiative a réuni 72 enfants, issus des écoles de football et des familles des employés d'Orange Madagascar, pour une sensibilisation aux effets néfastes de l'usage excessif des écrans.

Depuis trois samedis consécutifs, cette campagne vise à éduquer les jeunes footballeurs, filles et garçons âgés de moins de 13 ans, sur l'importance de limiter le temps passé devant les écrans et de se protéger des dangers du numérique. « À cet âge, les enfants sont curieux et facilement influencés. Nous leur apprenons à gérer leur temps d'utilisation des téléphones et à se prémunir des risques liés à la cybersécurité, notamment sur les réseaux sociaux où ils peuvent être exposés à des contenus inappropriés », explique Anita Rakotomalala, responsable sponsoring et événementiel chez Orange Madagascar.

L'événement a combiné sensibilisation et divertissement. À travers des activités ludiques, des jeux de football et des sessions de formation, les organisateurs ont capté l'attention des jeunes pour transmettre leur message. Tsiferana Andriamanamidona, représentante de l'UCEF, souligne l'importance du football comme vecteur de cette initiative : « Le ballon rond a été au coeur de cette célébration, permettant de sensibiliser tout en offrant un moment de joie et d'apprentissage aux enfants ». Cette collaboration entre l'UCEF et Orange Madagascar illustre un engagement commun pour promouvoir un usage responsable des outils numériques auprès des jeunes générations, tout en valorisant le sport comme outil d'éducation et de cohésion sociale.