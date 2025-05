Madagascar: Pèlerinage à Ampefy - Un message porteur d'espoir par le Cardinal Désiré Tsarahazana

Près de 40 000 fidèles ont répondu présent au pèlerinage national catholique qui s'est tenu à Ampefy les 17 et 18 mai derniers. Le message apporté par leCardinal Désiré Tsarahazana s'est focalisé sur la préservation de la foi et le maintien de l'espérance.

« Pèlerins de l'espérance ». Le Cardinal Désiré Tsarahazana a centré son homélie dominicale à la Vallée Verte sur ce thème porteur de foi et de réconfort lors du pèlerinage national qui s'est tenu à Ampefy les 17 et 18 mai. « Ce message nous encourage à affronter la vie avec foi, même face aux difficultés, aux incertitudes de l'avenir, aux tentations de découragement. Jésus-Christ est notre véritable espérance », a-t-il déclaré dans un discours empreint de spiritualité. Il a également appelé les chrétiens à rester fermes dans leur foi, malgré les tentations ou les influences qui pourraient ébranler :

« Soyons invités à aimer les autres, en particulier les pauvres et les plus démunis. Jésus-Christ en est le modèle par excellence, plein de compassion. Il a lavé les pieds de ses apôtres. Un amour sans service est vide, et un service sans amour est de l'esclavage. », poursuit-il. Le pèlerinage a également été l'occasion de porter Madagascar dans la prière collective, soulignant l'unité des croyants autour de la foi chrétienne dans un contexte national souvent éprouvant. Madagascar a été consacré au Coeur Sacré de Jésus lors de ce grand rendez-vous ecclésial. C'était aussi l'occasion pour le Cardinal Désiré Tsarahazana de faire un compte-rendu de son voyage à Rome pour l'élection du Pape.

Foi

Malgré un climat plutôt frais, près de 40 000 fidèles ont assisté à cet évènement. Tous les évêques, membres de la Conférence Episcopale de Madagascar y étaient également. Le samedi 17 mai a été marqué par une veillée de prières, précédée du Sacrément de la Réconciliation, les récitations du Rosaire, l'Adoration du Saint Sacrement...L'année 2025 est désignée comme une Année sainte et jubilaire pour l'Église Catholique.

Le jubilé a été inauguré le 24 décembre avec l'ouverture de la Porte sainte de la basilique Saint-Pierre à Rome, lors d'une cérémonie présidée par le Pape François. Le Jubilé, qui se tient tous les 25 ans, est conçu comme un temps de conversion et de pénitence pour les fidèles. Il est accompagné d'une variété d'événements culturels et religieux, incluant des messes, des expositions, des conférences et des concerts évangéliques.